Von Monstern, die mit Schimpfwörtern um sich werfen und dabei einen Berg abtragen, aber auch echten Helden, handelten die Geschichten, die Frank Heidler am Freitag in der Grundschule in Stiebritz vorlas. Die Schüler der zweiten Klasse hatten ihren Spaß daran.

Stiebritz. Die Stiebritzer Grundschüler mussten am Freitag nicht selbst lesen, sie bekamen vorgelesen am bundesweiten Vorlesetag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Packende Geschichten in Stiebritz vorgelesen

Wenn Zwei sich streiten, freut sich der Dritte, heißt es. Über die Streitereien des roten und blauen Monsters in der Geschichte „Du hast angefangen! Nein du!“ von David McKee haben sich am Freitag in der Grundschule in Stiebritz fast 20 Kinder köstlich amüsiert. Die Geschichte der Monster, die ihren Streit mit handfesten Schimpfwörtern austragen, hatte Frank Heidler in die Schule zum Vorlesetag mitgebracht. Im Gepäck hatte der Erzieher, der hier nicht zum ersten Mal als Vorleser für die Kinder agierte, einen ganzen Berg Kinderbücher aus seiner beachtlichen Sammlung. „Es gibt viele schöne, spannende und besondere Kinderbücher“, sagte er. Die Schüler der zweiten Klasse hatten ihren Spaß daran.

Kinder schreiben ihr eigenes Buch

Die Lust am Lesen wird den Stiebritzer Grundschülern auf vielfache Weise beigebracht. Schulleiterin Michaela Posse hat für ein Leseprojekt gerade einen Klassensatz der „Fliegenden Bücher des Mister Morris Lessmore“ eingekauft, zu dem die Kinder eine Lesetagebuch schreiben werden. In der nächsten Woche werden die Kinder der Bibliothek in Jena einen Besuch abstatten. Die Schüler der vierten Klasse sind gerade dabei, angeleitet von Kinderbuchautor Rolf Barth und Illustrator Dirk Trageser, ihr eigenes Buch zu schreiben.