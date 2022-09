Parking-Day in Wenigenjena

Jena. Jenaer Initiative kapert Parkplätze in der Karl-Liebknecht-Straße einen Tag lang für Spiel und Freizeitaktivitäten

Die Initiative „Unsere KarLi“ lädt für Freitag zum „Parking-Day“ ein. An dem Tag werden weltweit für kurze Zeit Autoparkplätze umgewidmet und zu Orten für Begegnung, Kaffeetrinken, Kuchenessen, Spielen, Reden und Innehalten gemacht. Dies passiert in der Karl-Liebknecht-Straße (KarLi) am 16. September, 15.30 bis 18 Uhr, zwischen den Läden „Siedlerbedarf“ und „Blattwerk Floristik. Eine Kistenrollbahn, Spiele, eine Pflanzenbörse und eine Kleidertauschbörse sind geplant. Eine Tombola gibt es auch. Hauptgewinn für die Initiative wäre ein Smiley-Geschwindigkeitsanzeiger in der KarLi