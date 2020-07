In den Parkhäusern der Stadt wird über Induktionsschleifen erfasst, wie viele Stellplätze noch frei sind.

Parkleitsystem für Jena steht in den Startlöchern

Nach Jahren des Wartens wird jetzt das dynamische Parkleitsystem in Jena eingeführt. Das kündigt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) in seiner Freitagsbotschaft an.

Die Stadträte hatten bereits 2014 ihren Willen bekundet, dass die Stadtverwaltung ein solches Projekt prüfen soll. Nun schob es Nitzsche wieder an. Der Kommunalservice Jena (KSJ) bereite derzeit die Realisierung für die insgesamt 48 Leitsystem-Standorte vor, sagte er.

Die entsprechenden Schilder werde KSJ ab 13. Juli in der Stadt aufgestellt werden. Sie navigieren die Autofahrer zu freien Parkplätzen in Parkhäusern oder auf städtischen Stellflächen. Eine erste Übersicht über die gut 2000 Stellflächen ist bereits unter www.jena.de/parken einsehbar; ab 7. Juni werden freie Plätze auch in der Mein-Jena-App eingebunden.

„Die Erfassung funktioniert in den Parkhäusern mit Schrankenanlagen und auf ebenerdigen Standorten mit richtungsgebundenen Induktionsschleifen, sodass der zentrale Verkehrsrechnern die Daten gemeldet bekommen kann und immer weiß, wie viele Plätze gerade frei oder belegt sind“, sagt Nitzsche. Allerdings müssten drei Parkhäuser zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden, da die Schrankenanlage coronabedingt noch nicht umgerüstet werden konnten.