Jena. Mit dem Beginn der Bauarbeiten für den neuen Uni-Campus und das Parkhaus fallen die Parkplätze am Inselplatz weg.

Parkplätze am Jenaer Inselplatz fallen weg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parkplätze am Jenaer Inselplatz fallen weg

Am 31. Januar wird bis zur Eröffnung des neuen Parkhauses das vorerst letzte Mal am Inselplatz geparkt werden können. Darüber informiert die Initiative Innenstadt in ihrem Newsletter. Der Verein beruft sich dabei auf die Stadtverwaltung.

In der Woche danach starten die Bauarbeiten für den neuen Uni-Campus und das Parkhaus. Eine zeitliche Verschiebung um wenige Tage in die Zukunft sei möglich, die Parkplätze würden dann so lange wie möglich zur Verfügung stehen. „Bei Betrachtung der Auslastung der weiterhin bestehenden Parkflächen ist davon auszugehen, dass diese im Normalbetrieb der Stadt (hoffentlich) ausreichen. Der erste wirkliche Engpass wird der Frühlingsmarkt vom 8. bis 17. Mai sein. Bis dahin hoffen wir, dass das Parkleitsystem zumindest digital, im besten Fall auch als Beschilderung existieren wird.“ Die Vorbereitungen dazu würden auf Hochtouren laufen. Der Baubeginn Eichplatz erfolge erst nach Fertigstellung des Parkhauses Inselplatz.

Zwischen dem Freistaat Thüringen als Bauherren und dem alternativen Wohnprojekt „Inselplatz 9a“ hatte es kürzlich eine Einigung gegeben. Die jungen Leute können in der ehemaligen Gaststätte „Carl August“ an der B7 zwischen Jena und Isserstedt ein neues alternatives Wohnprojekt entwickeln.