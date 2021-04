Paten gesucht für Jenas Stadtbäume

Jena. Die extreme Wetterverhältnisse der vergangenen Sommermonate haben an den Stadtbäumen in Jena Spuren hinterlassen.

Mitarbeiter des Kommunalservice Jena (KSJ) – Bereich Baumpflege haben in den Sommermonaten der vergangenen Jahre täglich in zwei Schichten gegossen und zusätzlich Wassersäcke angebracht, um den Wasserbedarf der Bäume zu decken.

In dicht besiedelten Räumen, an Straßen, auf öffentlichen Grünflächen, in Kindergärten und Schulen haben es Bäume besonders schwer. Denn sie leiden an Bodenverdichtung, Wurzelabrissen, Streusalz, parkenden Fahrzeugen und Müll. Stadt- und Straßenbäume sind daher auf zusätzliche Betreuung und Pflege angewiesen.

Durch zusätzliches Wässern, Lockern des Bodens und Pflege der Baumscheibe kann jedermann den Baum aktiv unterstützen. Als Baumpate kann man auch Blumen, Kräuter und Stauden in den Baumscheiben anpflanzen. Etwa 60.000 Bäume sind im Baumkataster erfasst. KSJ ist für etwa 40.000 Bäume der Straßen und Grünanlagen Jenas zuständig.

Nähere Infos zu Baumpatenschaften auf der Internetseite www.ksj.jena.de oder direkt beim Bereich Baumpflege des KSJ unter Telefon 03641/498 97 50 oder per E-Mail an baumpflege@jena.de.