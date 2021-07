Die Leitstelle Jena, zuletzt zuständig für Jena, Weimar und den Saale-Holzland-Kreis, befindet sich im modernen Gefahrenabwehrzentrum der Stadt Am Anger. Jetzt arbeiten hier auch die Kolleginnen und Kollegen aus Saalfeld mit. Die Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt werden von Jena aus gesteuert.

Patient in Lebensgefahr: Doch beim Notruf 112 nimmt in Jena niemand ab

Jena. Marko Glätzer von der Leitstelle erklärt den Grund, warum für einen Patienten in Lebensgefahr kein Notruf erreichbar war. Nach einer technischen Umstellung gibt es nun selbst bei 48 Anrufen kein Besetzt-Zeichen mehr.

Das war knapp: Der Jenaer Rentner H. V. (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) wird daheim ganztägig von einem Intensivpflegedienst betreut. Und vorigen Donnerstag war der 73-jährige Patient in Lebensgefahr geraten wegen telefontechnischer Probleme, wie die Ehefrau und der Sohn jetzt der Redaktion berichteten: Etwa zur Mittagszeit habe der anwesende Pfleger festgestellt, dass beim Patienten eine zwecks Sauerstoff-Beatmung implementierte Trachealkanüle nicht mehr richtig saß und vollständig herauszurutschen drohte. Keine Kanüle, keine Beatmung.

Die Familie beschrieb im Gespräch, wie sie mehrfach an diesem Tag nach 13 Uhr versuchte, über den Notruf „112“ einen Rettungswagen zu ordern. Mit Hilfe der alarmierten Pflegedienst-Chefin seien der Kopf des Patienten und eine andere Kanüle so gehalten worden, dass die Beatmung notdürftig aufrechterhalten werden konnte. Ehefrau und Sohn zeigten der Redaktion anhand der Anrufprotokolle, dass zum Beispiel von 13.24 Uhr an über 27 Sekunden unter der „112“ ein Freizeichen zu hören gewesen sei, ohne dass abgenommen wurde.

Von 13.29 Uhr an habe man eine Minute und 33 Sekunden lang vergeblich das Freizeichen angehört. Hilfe sei schließlich über den Umweg des Polizei-Notrufs „110“ organisiert worden.

Ohne Besetzt-Zeichen

Im Kern haben die Nöte der Familie V. vom vergangenen Donnerstag mit „Herausforderungen bei der Umstellung“ zu tun, wie Marko Glätzer sagte, der Chef der Jenaer Regionalleitstelle im Gefahrenabwehrzentrum Am Anger. – Zum Monatsbeginn hat Jena die Disposition der Notrufe aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit übernommen.

„Das heißt nicht, dass das Bedienungsgebiet jetzt zu groß ist“, stellte Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) auf Anfrage fest. Marko Glätzer erläuterte, dass durch die soeben erfolgte Umstellung der ISDN- auf IP-Anschlüsse (Telefon-Ton statt über das Festnetz nun über Internet-Breitband) sogar eine Vielzahl mehr Leitungen verfügbar sei. Selbst bei 48 Anrufen gleichzeitig gebe es kein Besetztzeichen (was sich mit den Wahrnehmungen der Familie V. deckt).

Aber: Mit der Aufschaltung von Saalfeld-Rudolstadt sei eine beträchtliche Zahl von Krankentransport-Bestellungen hinzugekommen. Die meisten davon seien auf Stoßzeiten von 9 bis 11 Uhr entfallen. Und nach Marko Glätzers Beschreibung führte der Andrang dazu, dass die „597630“ als Anschluss für das Ordern von Krankentransporten überlastet war und alternativ die „112“ angewählt wurde.

Wegen dieses „Überlaufens der 112“ hätten die Disponenten hier und da nicht schnell genug an das Notruf-Telefon gehen können. Bei der Krankentransport-Anmeldung auch einmal fünf Minuten zu warten – daran müssten sich Praxen, Krankenhäuser und Private gewöhnen. Ohne Wenn und Aber müsse die „112“ für lebensbedrohliche Belange freigehalten werden.

„Kein systemisches Problem“

Nach Marko Glätzers Worten versucht man in der Leitstelle, die Personalzahl den Tageslastkurven anzupassen. Planmäßig sieben und maximal elf Arbeitsplätze seien in der Leitstelle besetzt. Zudem stünden jetzt aus der Feuerwehr-Wachabteilung drei entsprechend ausgebildete Kollegen als Reserve-Disponenten bereit für den möglichen Einsatz in Spitzenzeiten. Marko Glätzer sagt: „Ein systemisches Problem haben wir nicht.“

Kritik in Saalfeld-Rudolstadt an Rettungsleitstelle Jena

Für Saalfeld in Jena: Leitstellenverbund Ostthüringen arbeitsfähig

Leitstelle Saalfeld an Leitstelle Jena: Bitte übernehmen!