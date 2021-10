Peter van Huffels und Gorilla Mask zu Gast in Jena

Jena. Konzert im Cafe Wagner mit 2G-Regel

Beim Konzert von Peter Van Huffels und seiner Gorilla Mask am Dienstag, 12.Oktober, wird es laut im Cafe Wagner. Gorilla Mask kommt furios und energiegeladen daher, angetrieben von wendigen Hardrock- und Funk-Grooves, die aber dem kanadischen Saxophonisten immer noch genug Raum geben für seine sondierenden, flinken Improvisationen. Auf ihrem jüngsten Album Brain Drain erweist sich die Rhythmusgruppe des Trios mit Roland Fidezius am E-Bass und Rudi Fischerlehner am Schlagzeug als unerbittlich mit treibenden Rhythmen, gegen die das Saxophon kräftig anspielen muss.

Das Konzert wird gefördert von der Initiative Neustart Kultur. Das Cafe Wagner hat sich entschieden, das Konzert unter der 2G-Regel durchzuführen.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dienstag, 12. Oktober, 20- 22 Uhr, Cafe Wagner, Jena