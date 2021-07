Pfälzer Weinfest in Bad Klosterlausnitz erneut abgesagt

Bad Klosterlausnitz. Landrat Heller will Vorsicht walten lassen. Partnerschaft mit Bad Dürckheim wird aber weiter gepflegt

Weinliebhaber werden es bedauern: Das beliebte Pfälzer Weinfest im Kurpark von Bad Klosterlausnitz mit den Gästen aus Bad Dürkheim fällt auch in diesem Sommer aus. Die gute Nachricht: Die beteiligten Partner sind entschlossen, es im kommenden Jahr wieder aufleben zu lassen.

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei, und wir sollten weiterhin vorsichtig sein. Wir möchten weder für unsere Bürger noch für die Gäste ein Risiko eingehen, aber wir wollen auch nicht, dass das Fest durch Vorschriften und Verbote unattraktiv wird“, erklärte Landrat Andreas Heller. Daher jetzt besser die Absage für dieses Jahr und die Hoffnung auf eine Neuauflage des Weinfestes 2022.

Ungeachtet dessen soll die Partnerschaft zwischen dem Saale-Holzland-Kreis und dem Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) auch nach beziehungsweise trotz der Corona-Pandemie fortgeführt werden. Das hat Landrat Andreas Heller bekräftigt. „Wenn es die Bedingungen zulassen, werden wir als Saale-Holzländer auch in diesem Jahr am traditionsreichen Erwin-Flockerzi-Fußball-Behördenturnier in Bad Dürkheim teilnehmen“, sagte er.

Gleichwohl ermuntert der Landrat die Saale-Holzländer zu einem Besuch im Partnerlandkreis und lädt die Pfälzer herzlich ein, einmal im Urlaub in den Saale-Holzland-Kreis zu kommen.