Pfefferminzbahn: Da geht noch was für Jena und sein Umland

Jena. Jena und Umland sind sich einig, dass die Wiederbelebung der Pfefferminzbahn einen großen Nutzen hat. Am Mittwoch gab’s wieder einen Sonderzug.

Reisende am Jenaer Paradiesbahnhof staunten am Mittwoch nicht schlecht: Am Gleis 2 erhielt Einfahrt der Pfefferminz-Express. Der Zug fiel einerseits durch sein rollendes Material auf: Schnellzugwagen aus der Reichsbahnzeit und davor eine Diesellok aus sowjetischer Produktion. Andererseits gibt es auf der Saalbahn das Reiseziel Sömmerda nicht alle Tage. War da nicht was mit der Pfeffibahn?

Jenas Verkehrsbehördenleiter Michael Margull erläuterte die Idee, die auf der „Plangrafik wunderbar aussieht“, wie er sagte. Die derzeit im Thüringer Becken zwischen Sömmerda und Buttstädt pendelnde Nebenbahn wird über Großheringen und Camburg bis nach Jena verlängert. Denkbar sei sogar, sie mit der Orlabahn nach Pößneck zu verknüpfen. Die Stadt Jena unterstütze die Initiative und sei regelmäßig zu den Treffen der Initiativgruppe eingeladen, die sich für eine Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Buttstädt und Großheringen einsetzt. Wichtiges Ziel müsse es sein, die Strecke im neuen Nahverkehrsplan des Landes zu verankern.

Zusätzliche Halte auch in Jena

„Das wäre schön. Aber noch wichtiger ist es, die Option in die ab 2024 anstehende Streckenausschreibung hineinzubekommen“, sagte Bundestags- und Stadtratsmitglied Ralph Lenkert (Linke) auf Redaktionsnachfrage. Und da müsse jetzt Druck gemacht werden. Er schätzt die Kosten für das Land auf etwa drei Millionen Euro pro Jahr.

Für Jena hätte die Verlängerung der Bahn den weiteren Vorteil, dass damit auch Zwätzen und der Saalbahnhof einen zusätzlichen Halt bekämen. Die bessere Erreichbarkeit von Bad Sulza oder Eckartsberga sei für Jena zudem aus touristischen Gründen hochinteressant. Die Bahn sei hier nicht langsamer als das Auto.

Im vergangenen Herbst gab es einen Runden Tisch zur Pfefferminzbahn in Bad Sulza . Die zuständige Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) sagte damals, einen Blankoschein für eine durchgängig Erweiterung des Fahrbetriebs bis Jena wird es nicht geben. Befürworter der Strecke müssten mehr als nur abstrakte Vermutungen über einen Bedarf äußern, sondern faktenbasiert nachweisen, dass mehr Fahrgastpotenzial besteht als im Jahr 2017. Damals wurde auf dem Pfefferminzbahn-Stück zwischen Buttstädt und Großheringen der Reiseverkehr wegen geringer Auslastung vom Freistaat Thüringen abbestellt.

Zu den Vorkämpfern für eine durchgehende S-Bahn-ähnliche Verbindung nach Jena gehört der Buttstädter Bürgermeister Hendrik Blose (CDU). Er sagte zuletzt: „Es nutzt uns gar nichts, wenn mal eine touristische Sonderfahrt zusätzlich auf der Strecke unterwegs ist!“ Die Landgemeinde erlebt gerade einen Bauplatz-Notstand. Das hat etwas damit zu tun, dass der Speckgürtel wandert und erträgliche Wege zur Arbeit nach Erfurt oder Jena nun für Bauwillige auch Buttstädt als Wohnort einschließen.

Der in diesem Jahr wohl ausfallende Landtagswahlkampf ist für die Wiederbelebung der Pfefferminzbahn jedenfalls schlecht. Vor der Wahl 2019 gab es jede Menge prominente Pfeffi-Wahlversprechen bis hin zu wasserstoffbetriebenen Zügen.