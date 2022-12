Planverfahren für Jenas Solar-Quartier samt Hochhaus kann starten

So könnte das Hochhaus am Spittelplatz von Norden her aussehen.

Jena. Stadtentwicklungsausschuss von Jena stimmt zu. Baurecht könnte bis 2024 geschaffen werden

Das Verfahren zur Aufstellung eines so genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Wohnprojekt „Solar-Quartier“ zwischen Spittelplatz, Anger, Saalbahnhofstraße und Käthe-Kollwitz-Straße kann eingeleitet werden (Zeitung berichtete erstmals vorigen Monat). Einem Antrag dazu hat der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrats am Donnerstag mehrheitlich zugestimmt bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) gab sich danach optimistisch. „Wir glauben, dass das Vorhaben anders als im Außenbereich das Potenzial hat, zügig voranzukommen.“ Denkbar sei, innerhalb von „12 bis 18 Monaten“ Baurecht hergestellt zu haben.

Träger des Vorhabens und Besitzer der Baufläche ist die Leipziger Firma LE Quartier 13 GmbH, die das Erfurter Büro HKS Architekten beauftragt hat mit den Planungen. HKS-Chef Professor Ulf Hestermann stand den Ausschussmitgliedern am Donnerstag Rede und Antwort.

Gerlitz sagte, das nach Norden hin beim Spittelplatz konzipierte 48-Meter-Hochhaus könne in „hoch attraktiver“ Form als Entree fungieren für das Gebiet, das samt Seniorenwohnen insgesamt 200 Wohneinheiten bieten soll. Für das eher lärmbelastete Erdgeschoss sind Flächen für wohnnahe Dienstleistungen, für Gewerbe und Gastronomie vorgesehen. Der Turm mit großer Solarstrom-Anlage an der Südfassade ist nach Gerlitz’ Beschreibung der Angelpunkt für das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren. So könne die Kommune „auf das Planverfahren viel größeren Einfluss nehmen“ als in einem – ohne Turm wäre es so – normalen Bebauungsplanverfahren. Und weil Skepsis laut wurde wegen der beschleunigten Verfahrensart, die nach Gesetz keine Umweltprüfung vorsieht: Der Beschluss werde ergänzt auch um Umweltuntersuchungen „verschiedenster Belange“ – insbesondere, welchen Einfluss das Hochhaus auf stadtklimatisch bedeutsamen Kaltluftströme hat.

Nach Gerlitz’ Einschätzung ist man im südlich benachbarten künftigen Baugebiet der Digitalfirma Dotsource rund um die alte Feuerwache „deutlich weiter im Planverfahren“. Dort könne nächstes Jahr der Abriss der alten Bausubstanz beginnen.

Aus Sicht von Ausschuss-Chef Guntram Wothly (CDU) erfordern die Planungen für das „Solar-Quartier“ die „große Kunst, dass der Übergang zum Damenviertel passt“. Er freue sich, sagte Wothly, dass „die barackenartige Hinterhofsituation“ zwischen Spittelplatz und Kollwitzstraße ende. Zu hoffen sei, dass der neue Wohnraum bezahlbar ist.