Polizei bitte um Mithilfe: Mann aus Eisenberg vermisst

Eisenberg Seit Sonntagmorgen wird ein Mann aus Eisenberg vermisst. Er war mit seinem Auto unterwegs. Dieses wurde in der Nähe eines Waldgebiets gefunden.

Seit Sonntagmorgen sucht die Polizei den vermissten Peter Hauke. Herr Hauke verließ den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden seine Wohnung in Eisenberg und fuhr mit seinem grauen Pkw Mazda über die Landstraße von Eisenberg nach Bad Klosterlausnitz in ein Waldgebiet am Ortseingang Weißenborn. Hier stellte er sein Fahrzeug ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

So wird Herr Hauke beschrieben:

ca. 170 cm, schlanke Figur

kurze hellbraune Haare, Schnauzbart

vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzer Jacke von Jack Wolfskin

Hier hat die Polizei ein Foto des Vermissten veröffentlicht

Aufgrund des Abstellortes des Autos liegt die Vermutung nahe, dass sich Herr Hauke in das angrenzende Waldgebiet begeben hat. Der Mann befand sich kürzlich in medizinischer Behandlung und ist möglicherweise auf Hilfe angewiesen.

Zeugen gesucht

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Peter Hauke geben? Wer hat den Mann seit seinem Verschwinden am Sonntagfrüh im Bereich Eisenberg, Bad Klosterlausnitz oder Umgebung gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 oder an jede andere Polizeidienststelle.

