Polizei Jena fahndet nach rücksichtslosen Motorradfahrer

Rothenstein. Ein Motorradfahrer entzog sich in Rothenstein einer Verkehrskontrolle und flüchtete anschließend vor der Polizei, wobei er rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachte.

Am Sonntagnachmittag wollte eine Polizeistreife den Fahrer eines schwarzen Cross-Motorrads ohne Kennzeichen in Rothenstein für eine Kontrolle anhalten. Der Fahrer entzog sich jedoch dieser und flüchtete.

Dabei soll rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der Mann flüchtete auf dem Motorrad durch Rothenstein bis nach Ölknitz. Hier soll er mehrfach die Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, in dem er bewusst in den Gegenverkehr steuerte. Der Mann flüchtete weiter über die Umgehungsstraße in Richtung Schöps.

Die Besatzung des Streifenwagens wurde Zeuge, im Bereich einer einseitig befahrbaren Brücke eine rote Ampel überfuhr und anschließend sich mit dem Motorrad durch den Gegenverkehr schlängelte. Andere Verkehrsteilnehmer mussten ihm hier ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Anschließend verloren die Polizisten seine Spur.

Das Motorrad ist schwarz lackiert und hat grüne Applikationen. Der Fahrer trug einen auffallenden Helm, der in den Neonfarben Orange-Rot leuchtet. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen und gefährdete Autofahrer unter der Telefonnummer 036428-640 melden.