Vier Männer haben in Jena Fahrräder beschädigt (Symbolbild).

Polizei stellt junge Randalierer in Jena

Jena. Vier junge Männer haben in Jena mehrere Fahrräder beschädigt. Zeugen riefen die Polizei.

Vier junge Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren haben in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr in Jena zwei an einem Fahrradständer angeschlossene Mountainbikes beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie unter anderem die Hinterräder der Fahrräder verbogen.

Zeugen hatten den Lärm gehört und die Polizei gerufen. Die Polizei konnte die vier jungen Männer finden.

