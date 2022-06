Polizei und Sicherheitsdienst befreien Mann in Jena aus Toilette

Jena. Ein Nachbar hatte in Jena die Polizei gerufen, weil er Einbrecher oder Streithähne vermutete. Der Fall stellte sich dann aber völlig anders dar.

Einbrecher oder Streithähne vermutete ein Mann in Jena, als er in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Geräusche hörte. Zwei Männer hämmerten gegen 1.15 Uhr nach Polizeiangaben gegen die Tür der Nachbarwohnung und unterhielten sich laut. Kurze Zeit später verschwanden die Männer in einer anderen Wohung.

Da dem Mann die Situation dubios erschien, rief er die Polizei.

Die Polizei konnte die Situation schließlich aufklären: Die beiden Männer hatten nicht die Absicht, in die Wohnung einzubrechen, sondern wollten nur ihrem Freund helfen. Der 23-jährige Bewohner der Wohnung hatte sich in der Toilette eingeschlossen und kam wegen eines defekten Schlosses nicht mehr heraus.

Polizei und Sicherheitsdienst öffneten die Tür und der Mann konnte schließlich befreit werden.

