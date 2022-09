Polizeibericht zu den Zwischenfällen im Regionalligaspiel des FC Carl Zeiss Jena

Jena. Die Polizei schildert die Zwischenfälle im Ernst-Abbe-Sportfeld während der Regionalligabegegnung aus ihrer Sicht.

Am Mittwochabend kam es beim Spiel der Fußball-Regionalliga zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus zu Ausschreitungen. Beim Stand von 1:0 für Cottbus zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten Ultras von Energie Raketen in Richtung des Bereichs der Heimfans abgefeuert. Dabei gab es einige Verletzte. Die Polizei schildert am späten Abend die Zwischenfälle aus ihrer Sicht.

Demnach gab es während der Begegnung Störungen und mehrere Verstöße gegen verschiedene Rechtsnormen. Bereits kurz nach Spielbeginn zündeten Fans des FC Carl Zeiss Jena im Heimblock eine bengalische Fackel. Als fünf Minuten gespielt waren, kamen rund 50 Anhänger von Energie Cottbus verspätet im Stadion an. Dabei gab es erste verbale Auseinandersetzungen zwischen den Fans. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen beiden Lagern konnte von der Polizei nur durch Einsatz von Pfefferspray unterbunden werden.

Auf dem weiteren Weg zum Gästeblock vermummten sich die zu spät gekommenen Cottbus-Fans und durchbrachen ein Tor, wodurch sie in den Heimbereich gelangten. Um sie hier wieder rauszudrängen, setzte die Polizei Schlagstöcke ein. Die heimischen Ultras standen demnach für eine körperliche Auseinandersetzung bereits parat. Jetzt versuchten rund 60 FCC-Fans über die Haupttribüne zum Gästeblock zu gelangen. Auch hier kam es zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken. Aufgrund der großen Polizeipräsenz im Stadion konnten die Gemüter vorerst wieder beruhigt werden.

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Das Team, das 1972 den Pokal gewonnen hat, wurde im Stadion empfangen. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Elias Bethke (Torwart Energie Cottbus) hält diesen Schuss kurz vor der Linie. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Fußball Regionalliga FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Fußball Regionalliga FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Bastian Strietzel (Jena, links) sichert den Ball vor Malcolm Badu. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Malcolm Badu (FC Energie Cottbus) will die Gelbe Karte von Schiedsrichter Michael Näther nicht akzeptieren. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Tobias Hasse (Cottbus, links) und Lukas Lämmel. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Jenaer Fans auf der Nordkurve. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Malcolm Badu (FC Energie Cottbus) nach einem Foul an René Lange. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Marcel Hoppe (FC Carl Zeiss Jena) ist verärgert über eine vergebene Chance. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Maximilian Krauß (FC Carl Zeiss Jena) nimmt den Ball im Strafraum an. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Claus-Dieter Wollitz (Trainer FC Energie Cottbus, links). Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Zeiss-Fans auf der Nordtribüne. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Fans des FC Energie Cottbus greifen Jenaer Zuschauer mit Leuchtspurraketen an. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Claus-Dieter Wollitz (Trainer FC Energie Cottbus) versucht, die Fans zur Besinnung zu bringen. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Fans des FC Energie Cottbus greifen Jenaer Zuschauer mit Leuchtspurraketen an. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Tobias Eisenhuth (FC Energie Cottbus, links) und Jonas Hildebrandt (FC Energie Cottbus) versuchen, die Fans zur Besinnung zu bringen. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Fans des FC Energie Cottbus greifen Jenaer Zuschauer mit Leuchtspurraketen an. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Fans des FC Energie Cottbus greifen Jenaer Zuschauer mit Leuchtspurraketen an. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Fans des FC Energie Cottbus greifen Jenaer Zuschauer mit Leuchtspurraketen an. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Fans des FC Energie Cottbus greifen Jenaer Zuschauer mit Leuchtspurraketen an. Foto: Tino Zippel

Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus teilen sich die Punkte Tobias Eisenhuth (FC Energie Cottbus, links) und Jonas Hildebrandt (FC Energie Cottbus) versuchen, die Fans zur Besinnung zu bringen. Foto: Tino Zippel



In der Halbzeitpause vermummten sich dann erneut mehrere Cottbuser Anhänger und zündeten kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit pyrotechnische Erzeugnisse, welche zum Teil auch in Richtung der Heimfans abgefeuert wurden. Aufgrund dessen unterbrach der Unparteiische die Partie für knapp 18 Minuten. Nur durch die fortwährende Polizeipräsenz im Stadioninnenraum, in Verbindung mit den Durchsagen des Stadionsprechers, beruhigten sich beide Fanlager wieder.

Bis zum Schlusspfiff und auch der Abreise aller Zuschauer gab es keine weiteren nennenswerte Störungen und Zwischenfälle. Insgesamt erfolgten sechs Festnahmen sowie die Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren wegen