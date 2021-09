Polizeihubschrauber über Jena im Dauereinsatz - Polizei sucht zwei mutmaßliche Täter

Am Montag ist ein Polizeihubschrauber über Winzerla im Einsatz. (Symbolbild)

Jena. Das berichtet die Polizei auf Anfrage.

Ein über Jena-Winzerla stehender Polizeihubschrauber hält die Menschen in Atem. Auf Anfrage der Redaktion hieß es, dass der Einsatz in Zusammenhang mit einer Straftat erfolge. In einer Facebook-Gruppe wurde gemutmaßt, dass ein Mann nach einer Bedrohung mit einem Messer gesucht würde.

Die Polizei spricht dahingegen von vier mutmaßlichen Tätern. Zwei seien noch auf der Flucht. Die Bedrohung mit einem Messer sei demnach noch der geringste Tatvorwurf.

Fährtenhunde seien außerdem im Einsatz.

Wir berichten nach.

