Poller gegen wildes Parken in der Jenaer Oberaue

Den Wildparkern wird ein Ende gesetzt: Am Universitätssportzentrum in der Oberaue wurden am Mittwoch Poller gesetzt, die verhindern sollen, dass Autos weiter auf der Rasenfläche geparkt werden.

Das Problem war schon seit Längerem bei der Stadt bekannt, die auch immer wieder Knöllchen verteilen ließ. Allerdings geht es weniger um die Rasenpflege, wie Stadtsprecher Kristian Philler informiert, sondern um den Schutz der Bäume. Deren Wurzeln seien durch die Parkenden geschädigt worden. Ausgewiesene Stellplätze befinden sich nur wenige Meter weiter vorn.