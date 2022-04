Porzelliner aus Kahla, erzählt doch mal

Kahla. Einstige Mitarbeiter im Kahlaer Porzellanwerk berichten am 5. Mai im Rathaussaal von der Umbruchzeit nach der Wende.

Sie waren Technische Leiter, arbeiteten im Controlling und der Entwicklungsabteilung oder waren für die Kommunikation nach außen zuständig. Im Herzen aber identifizierten sie sich als Porzelliner. In einem Erzählsalon im Rathaussaal Kahla treffen am Donnerstag, 5. Mai, 18 Uhr, ehemalige Mitarbeiter aus dem Porzellanwerk zusammen, um ihre Wendegeschichten zu erzählen. Der Eintritt ist frei.

„Das Werk in Kahla war zur Wende plötzlich für andere Betriebe uninteressant, jeder musste selbst sehen, wie er durchkommt“, erzählt Günther Klüger, damaliger Technischer Leiter im Kahlaer Porzellanwerk, in einem Video, das der organisierende Verlag Rohnstock Biografien anfertigte. Einst als modernes Werk gefeiert und in einem Kombinat mit angegliederten Betrieben eingefügt, stand nun die Treuhand vor der Tür. 1991 wurden von den damals noch 2000 Mitarbeitern 1400 entlassen.

Es war eine Zeit der Ungewissheit, von der im Rathaussaal auch weitere Mitarbeiter berichten werden: Rudi Blech (Aufbauleiter des Porzellanwerkes in der Mongolei, internationale Zusammenarbeit mit Kuba und China), Christa Franke (Controlling), Regina Hadersbeck (Leiterin der Entwicklungsabteilung), Wolfgang Hölzer (Produktionsdirektor), Ute Leonhardt (Pressesprecherin), Heinz Marks (Werkleiter, Leiter der Berufsschule) und Ottfried Reich (Bereichsleiter Weiss-Betrieb). Auch das Publikum kann Erinnerungen beitragen.

Moderiert wird die Veranstaltung von der Initiatorin Katrin Rohn­stock aus Jena, die bereits 2020/21 Erzählprojekte organisierte. „Vieles von dem, was die Porzelliner heute bewegt, verstehen wir erst, wenn wir erfahren, wie sie vor der Wende lebten und arbeiteten – und wie sie den Bedeutungsverlust ihrer Lebensleistungen verarbeiteten“, sagt sie. Das Werk existiert weiter, doch viele wurden entlassen oder gingen in den Vorruhestand. Immer wieder gab es ein Auf und Ab, erst 2020 stand das Werk wieder vor einer Insolvenz und ist jetzt in neuen Händen.