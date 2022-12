Präsident der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ist „Hochschulmanager des Jahres“

Jena. Der Präsident der Jenaer Universität Walter Rosenthal war bereits zum zweiten Mal als Hochschulmanager des Jahres nominiert worden.

Walter Rosenthal, Präsident der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, ist am Mittwochabend als „Hochschulmanager des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der 68-Jährige wurde in Berlin durch das „Centrum für Hochschulentwicklung“ und von der „Zeit“ geehrt. Seit 2014 führt der gebürtige Siegener die Uni, die mit rund 17.000 Studierenden die einzige Volluniversität in Thüringen ist.

In der Begründung der Jury wird sein Verdienst gelobt, dass die Universität „sehr gut positioniert ist“. Rosenthal würde mit nachhaltigen Visionen und Forschungen beeindrucken, „immer integer, bescheiden und authentisch“ agieren. Mit der von ihm angestoßenen Neuausrichtung und Fokussierung auf wichtige Zukunftsthemen profitiere die gesamte Region.

