Prüfen, wie gesund die Bäche im Gleistal sind

Im Gleistal hat Thomas Ohrt den Hut für das „Flow“-Projekt auf, das dem ökologischen Monitoring von kleinen Fließgewässern und Bächen dient. Am Sonntag laufen dabei Untersuchungen an der Gleise und am Löbnitzbach zwischen Löberschütz und Golmsdorf.

Golmsdorf. Nicht immer, wenn das Wasser klar ist, ist ein Bach auch gesund. Wie es um den Zustand der Bäche im Gleistal bestellt ist, wird am Wochenende wissenschaftlich erkundet.

In den beiden vergangenen Jahren hatte der Gleisebach im Saale-Holzland-Kreis wegen dramatischer Verunreinigungen traurige Berühmtheit erlangt. Nicht nur einmal, sondern im Abstand von Wochen wiederholt, war statt klarem Wasser zuerst eine schwarze, schäumende Brühe, und später unnatürlich blaues Wasser durch die Dörfer im Gleistal geflossen. Die Verursacher der Verunreinigung, die sämtliche Kleinstlebewesen und auch Fische in dem Bach getötet hatten, sind bis heute nicht ermittelt worden. Zwar gibt es Hinweise, doch keine eindeutigen, rechtssicheren Beweise.

Auch wenn seit dem letzten Zwischenfall schon viele Monate ins Land gegangen sind, und heute wieder klares Wasser über die Steine im Bachbett plätschert, so ist das Gewässer noch längst nicht wieder gesund, weiß Thomas Ohrt. Die frühere Artenvielfalt bei kleinsten Bachbewohnern und Fischen sei, trotz Einsatz von Fischnachwuchs durch den Angelverein, noch nicht wieder hergestellt. Der studierte Biochemiker ist nicht nur aktives Mitglied des Golmsdorfer Angelvereins und berufener Fischereiaufseher, sondern auch Schaubeauftragter des Gewässerunterhaltungsverbandes für den Gleisebach. Konkrete Auskünfte darüber, wie gesund, oder wie geschädigt der Bach ist, das wollen Ohrt und die Bewohner in den ansässigen Orten am kommenden Wochenende herausfinden. Am Sonntag findet eine großangelegte Gewässerbeprobung an der Gleise und am Löbnitzbach statt, die beide um den Gleisberg herum in Richtung Saale fließen.

„Das ganze läuft im Rahmen des Projektes „Flow“, das vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland getragen wird“, erklärt Thomas Ohrt. Ziel sei, durch das ökologische Monitoring von kleinen Fließgewässern und Bächen, gemeinsam von Wissenschaftlern und interessierten Bürgern konkrete Daten über den Zustand der Gewässer zu bekommen. 2021 hatten die Gleistaler erstmals an dem Projekt teilgenommen, damals hatten die Forscher die von den Laien ermittelten Daten noch einmal überprüft. Die Ergebnisse: Die Gleise wurde bei der Gewässerstrukturgüte mit Zwei klassifiziert, das heißt, der Bach ist noch sehr natürlich im Beprobungsgebiet. Beim Spear-Index, also der Schadensklasse, kam die Gleise nur in Klasse 4, ihr Zustand wurde als unbefriedigend eingeschätzt, ein hoher Eintrag von Pestiziden und anderen Stoffe, die empfindliche Arten negativ beeinträchtigen, wurde festgestellt. Der Löbnitzbach, dessen Strukturgüte auch mit Zwei bewertet wurde, hatte sich dagegen als weniger schadstoffbelastet erwiesen.

Am Wochenende nun wollen die Beteiligten herausfinden, wie sich der Zustand der Bäche verändert hat. „Diesmal läuft die Gewässerbeprobung allein unter unserer Regie“, sagt Ohrt. Er selbst hat eine Schulung in Sachen Insektenbestimmung absolviert, Material für die Probenentnahme und Auswertung, etwa ein Stereomikroskop, wurden über das „Flow“-Projekt zur Verfügung gestellt. Damit werden Angler und Anwohner aus Golmsdorf und Löberschütz am Sonntag in die Landschaft ausrücken. „An beiden Bächen werden je zwei Abschnitte von 100 bis 200 Metern beprobt. Sowohl die chemische als auch physikalische Beschaffenheit der Bäche wird untersucht und beurteilt. Zudem gehe man mit Spezialköchern auf die Suche nach Würmern, Kleinstkrebsen und Insektenlarven. Ziel ist, mehr zu erfahren über den Zustand des Makrozoobenthos, der Gesellschaft der Kleinstlebewesen in einem Bach. Die Arten werden bestimmt, die Exemplare gezählt. Ohrt hofft auf Köcherfliegen ebenso wie auf Maifliegen, auch auf Steinfliegenlarven. „Denn, wenn Köcher- und Maifliegen fehlen, da sieht es ganz schlimm um die Gewässer aus.“

Wer sich die Ergebnisse der Bach-Untersuchungen vom April 2021 anschauen möchte, findet sie hier: https://home.uni-leipzig.de/idiv/flow/map/index.php