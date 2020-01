Rad-Streifen beseitigt an „Karli“-Engstelle

Der Kommunalservice KSJ hat die vormals leicht erhabene Trennlinie abgefräst. Sie mag noch zu erahnen sein, aber: Der Angebotsstreifen für Radfahrer auf der Karl-Liebknecht-Straße – „Karli“, wie die Jena-Ostler sagen – zwischen den Abzweigen Schlippen- und Rosenstraße in Fahrtrichtung Stadtzentrum gilt nicht mehr.

Es habe sich gezeigt, dass Fahrzeuge in diesem Abschnitt oft zu nahe an die Straßenbahn heranfahren – insbesondere, wenn zwei Lastkraftwagen im Gegenverkehr aneinander vorbeirollten, so ließ Rathaussprecher Kristian Philler verlauten. Zudem hätten Radfahrer oft beklagt, dass Fahrzeuge beim Überholen nicht genug Sicherheitsabstand zur Trennlinie halten. Ohnehin verfüge dieser Schutzstreifen nur über die Mindestbreite von 1,25 Metern.

Das Entfernen des Schutzstreifens habe aber nichts zu tun mit dem Tempo-30-Versuch in der „Karli“. Nach Beschreibung von Anja Tautenhahn, Sprecherin des Jenaer Nahverkehrs, waren an der Engstelle regelmäßig kleinere und größere Unfälle zu verzeichnen.

Neue Mittellinie wird für den Gesamtverkehr gezogen

Die Fläche zwischen der Borte des Straßenbahn-Gleisbetts und der Borte gegenüber sei an diesem Abschnitt der Karl-Liebknecht-Straße einfach nicht groß genug, sagte Michael Margull, Leiter des Fachdienstes für Mobilität. Die Gliederung sei nur mit „wohlwollender Interpretation“ zu halten gewesen. In einer Anwohnerstraße mögen die verbliebenen 2,38 Meter Spurbreite hinreichend sein, nicht aber in einer Hauptnetzstraße. „So etwas halten wir auf Dauer nicht durch.“

Im nächsten Schritt werde nun eine neue Mittellinie für den Gesamtverkehr gezogen, indessen der Angebotsstreifen vom Abzweig Schenkstraße an wieder mit einer größeren Gesamtbreite der „Karli“ korrespondiere und bestehen bleibe. Ähnlich ist nach Margulls Darlegung jüngst am Löbdergraben zwischen Rotem Turm und Kupferhütchen verfahren worden. Dort habe sich die Süd-Nord-Relation als zu eng für zwei Spuren erwiesen – deshalb dort also seit kurzem die Einspurigkeit und ein Rest als Rad-Angebotsstreifen.

Kritisch äußert sich die Bürgerinitiative „Unsere Karli“ zum Aus des Angebotsstreifens. Das sei „eine wichtige, unverzichtbare Radstrecke für Radfahrende aus östlicher Richtung, auch im Falle eines Staus zügig in die Stadt zu kommen“. Aus Sicherheitsgründen hält die Bürgerinitiative das Entfernen des Angebotsstreifens ebenfalls für nicht hinnehmbar. So werde wieder eine ökologische und klimaneutrale Fortbewegungsart zugunsten des motorisierten Individualverkehrs erheblich eingeschränkt. Erstaunlich sei, dass der zu schmale Fahrstreifen erst jetzt beanstandet wurde; das Problem bestehe seit über zehn Jahren! Die Stadt möge ihre Entscheidung überprüfen. „Dass es auch anders geht, zeigt die Westbahnhofstraße, in der ein Angebotsstreifen vorhanden ist und einfach auf die Mittelmarkierung verzichtet wurde.“

„Das ist nicht schön“, so sagte Lutz Jacob. Der Vorsitzende des Radverkehr-Beirates im Stadtrat sieht vor allem die erleichterte Vorbeifahrt am Stau als wesentlichen Vorteil des Angebotsstreifens auf der „Karli“. Samt Straßenbahn und „Park-Taschen“ sei in der „Karli“ wohl „zu viel reingepackt worden“. „Natürlich sind die Streifen generell relativ schmal und manchmal ein bisschen pseudo.“ Drum seien sie im Beirat umstritten. Was die Planung zum Ausbau der Ostumfahrung (Eisenbahndamm, Anger) betrifft, habe die Beiratsmehrheit aber für einen Angebotsstreifen votiert.