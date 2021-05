Randalierende Jugendliche - Mit 2,3 Promille Container gestreift - Fäuste fliegen

Die Meldungen der Polizei aus Jena und dem Saale-Holzland zum Männertag.

Randalierende Jugendliche an Tankstelle

Zwei randalierende Jugendliche wurden am Donnerstagnachmittag der Polizei in Jena gemeldet. An einer Tankstelle in der Stadtrodaer Straße haben diese den Nachtschalter beschädigt. Die unbekannten hielten sich, augenscheinlich alkoholisiert, auf dem Tankstellengelände auf und setzten sich unvermittelt auf den Nachtschalter, welcher dadurch beschädigt wurde. Die Verursacher konnten vor Eintreffen der Polizei entkommen. Auch eine sofortige Fahndung erbrachte keinen Erfolg.

Mit 2,3 Promille Container gestreift: Männertagsumtrunk mit Folgen

Gegen 23.30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Opel in der Wöllnitzer Straße in Jena einen Baucontainer touchierte. Da der Unfallverursacher aber scheinbar keine Polizei zur Unfallaufnahme rufen wollte, lag der Verdacht nah, dass der Opel-Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Kurze Zeit später informierte der 22-Jährige aber doch die Polizei, die bereits auf der Anfahrt war und räumte den Alkoholgenuss ein. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies, da der junge Mann eine stattliche 2,26 Promille anbot. Eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheines und eine Anzeige waren die logische Konsequenz. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Fäuste zum Männertag

Für einen 61-Jährigen endete der Männertag mit einem Faustschlag. Bei einem Aufeinandertreffen einer Gruppe Jugendlicher mit dem Mann und seinem Begleiter, kam es am Donnerstagabend zu einer verbalen Auseinandersetzung. Bei einer Unterführung in Kursdorf spitzte sich die Lage allerdings zu und ein Unbekannter schlug den 61-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dabei zerbrach die Brille des Geschädigten. Der Täter indes flüchtete noch vor Eintreffen der Polizeibeamten.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Messerstecherei, Einbruch ins Shoppingcenter, Penis gezeigt: So verlief der Männertag in Thüringen

Lokführer während der Fahrt in Jena ins Gesicht geschlagen

Straßen gesperrt, Straßenbahn gestoppt: Großeinsatz in Jena wegen großer Rauchwolke löst sich schnell auf