Ranghöchster Mediziner von Auschwitz begann Täter-Karriere in Jena

Am 20.7.1945 stellte sich ein Mann der Kriminalpolizei in Hamburg, der sich als „Dr. Eduard Wirths“ identifizierte und angab, als Arzt im Konzentrationslager Auschwitz tätig gewesen zu sein. Am folgenden Tag wurde er von der britischen Militärbehörde festgenommen und in das Militärgefängnis Hamburg-Altona überführt. Mit Wirths konnte man zunächst nichts anfangen: Der Name stand zu dieser Zeit weder in den streng geheimen alliierten Listen der gesuchten Kriegsverbrecher (Crowcass) noch war er in einer Häftlingsaussage gefallen.

Da man nicht über ein Foto von Wirths verfügte, sollten präventiv Fingerabdrücke und Körpermaße abgenommen werden. Diese und zahlreiche weitere Details zu Eduard Wirths gehen aus einer in der Forschungsliteratur bisher nicht bekannten Akte hervor, die jetzt in den National Archives in London eingesehen werden konnte.

Verdacht auf falsche Identität von Josef Mengele

Demzufolge wurde Wirths in das 5. Civil Internment Camp bei Paderborn, eines der britischen Internierungslager, eingewiesen und aufgrund seines Gesundheitszustandes bald in das zugehörige Hospital. Dort beging er am 17.9.1945 einen Suizid-Versuch, an dessen Folge er drei Tage später verstarb. Laut Schreiben vom 25.9.1995 kam bei der untersuchenden Behörde der Verdacht auf, dass der Mann eine falsche Identität angenommen haben und er der berüchtigte KZ-Arzt von Auschwitz Josef Mengele sein könnte, nach dem die Alliierten unter den Namen „Dr. Mengales“ / „Peter Mengele“ fahndeten.

Mengele, der Inbegriff für Medizin-Verbrechen der Nationalsozialisten, konnte jedoch scheinbar spurlos verschwinden; er starb 1979 in Brasilien. Dabei war er, wie man heute längst weiß, „lediglich“ ein Untergebener von Wirths, der ab 1942 als Standortarzt, und damit als höchster Mediziner an den Massenmorden in Auschwitz direkt mitwirkte. Wer aber war dieser Eduard Wirths, dessen Name bis heute in der Öffentlichkeit dennoch kaum bekannt ist?

Eduard Wirth in Weimar und Jena

Die bekannten Fakten: Geboren 1909 in Geroldshausen in Bayern, führte ihn der Weg nach dem Medizinstudium in Würzburg 1936 für drei Monate zum Thüringischen Landesamt für Rassewesen in Weimar. Hier befasste er sich mit „Sippschaftsforschung“ und „erbbiologischer Erfassung von Kriminellen“.

Karl Astel, Leiter des Amtes und späterer Rektor der Jenaer Universität, attestierte ihm „großen Fleiß“. Das brachte den Jungmediziner (1933 NSDAP, 1934 SS) eine Anstellung als Frauenarzt an der Jenaer Universitäts-Frauenklinik von März 1937 bis Oktober 1939 ein. Das Treuegelöbnis auf Hitler nahm ihm am 14.9.1937 Rudolf Lemke, Oberarzt an der Nervenklinik und Beisitzer am Jenaer Erbgesundheitsobergericht, ab.

Aus der britischen Akte: Man vermutete, dass Eduard Wirths in Wirklichkeit der gesuchte KZ-Arzt und Kriegsverbrecher Josef Mengele (hier „Dr. Mengales“) sein könnte. Foto: National Archives London/Frank Döbert Foto: National Archives London/Frank Döbert

Es ist zu vermuten, dass Wirths gemäß dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ bei Zwangssterilisationen assistierte. Allein an der Uni-Frauenklinik Jena wurden von 1937 bis 1939 mehr als 440 solcher Operationen durchgeführt. Wirths wurde nach Einsätzen an der Front, bei der SS-Inspektion der Konzentrationslager sowie in den KZ Neuengamme und Dachau schließlich zum 1.9.1942 als Standortarzt des KZ Auschwitz berufen. Er war damit Dienstherr über das gesamte medizinische Personal im Lager, darunter auch Carl Clauberg, der für seine Versuche zur Unfruchtbarmachung an Frauen gefürchtet war.

Wirths selbst befasste sich mit Fleckfieber-Therapien und Gebärmutterhalskrebs-Experimenten. Er nahm Selektionen auf der Rampe vor und überwachte das Töten mit Zyklon B in den Gaskammern. Wirths förderte Experimente seines Kollegen Johann Paul Kremer an „lebendfrischem Material“. Dazu wurden die dafür ausgesuchten Häftlinge zuvor mittels Phenolspritze getötet. Kremer hielt in seinem Tagebuch fest, wie er am Abend des 8.11.1942 nach drei Selektionen auf der Rampe der Einladung von Wirths „zum gemütlichen Beisammensein“ folgte. „Es gab bulgarischen Rotwein und kroatischen Zwetschgenschnaps.“

Auch von Auschwitz weiter Verbindung nach Jena

Auch in seiner Auschwitz-Zeit hielt Wirths Verbindung nach Jena, wie aus einem Brief vom 19.12.1944 an seine Frau hervorgeht. Er habe nämlich Astel bezüglich der Neubesetzung der Stelle des verstorbenen Ordinarius für Geburtshilfe und Gynäkologie Walther Haupt „Clauberg nicht genannt“, „er erscheint mir der Stelle gar so unwürdig“.

Mit der Annährung der Roten Armee an Auschwitz im Januar 1945 endete auch die Zeit des SS-Sturmbannführers Wirths im Vernichtungslager. Zum 1.2.1945 wurde er nach Nordhausen versetzt (KZ Mittelbau-Dora), dann nach Neuengamme. Bei der bereits erwähnten Vernehmung durch die Hamburger Kripo im Juli 1945 betonte er vor allem sein segensreiches Wirken zum Wohle der Häftlinge.

In London liegt darüber hinaus seine bisher nur in Abschrift bekannte 21-seitige Rechtfertigungsschrift. Wirths hatte sie dem „halb-jüdischen“ Hamburger Anwalt Rodehau zur Vorlage bei den britischen Behörden mit dem Ansinnen einer Haftverschonung übergeben. Hier taucht in der letzten Zeile erstmals Jena auf: „Dr. med. Mestwerdt, Univ. Frauenklinik Jena“ könne für seine Haltung und Gesinnung bürgen. In beiden Abhandlungen zu seinem Werdegang hatte Wirths seine Jenaer Jahre nämlich „vergessen“ zu erwähnen. Er hob stattdessen, die 30er-Jahre betreffend, hervor, dass er in einer Landpraxis (angeblich) trotz Verbotes laufend jüdische Patienten behandelt habe, und, „wie sich das ja von selbst versteht, ohne Rechnungstellung“.

Als Arzt im KZ Dachau habe er „einen charakterlich und geistig hochstehenden“ politischen Gefangenen, Hermann Langbein, gefunden, der dann in Auschwitz sein Häftlingsschreiber und Vertrauter wurde. Langbein war es dann auch, der nach dem Krieg über viele Jahre Zeugnis zugunsten von Wirths ablegte. Einerseits beschrieb Wirths, wohl um die menschliche Seite seines Wirkens zu unterstreichen, ausführlich die Zustände in den Häftlingsbaracken: „Läuse liefen buchstäblich massenhaft auf den Fußböden, Kleidern, Körpern der Menschen. Die Wände waren schwarz von Flöhen. Die Menschen in einem unvorstellbaren Zustand, abgemagert bis zum Gerippe, von Ungeziefer zerbissen, zwischen Lebenden und Sterbenden lagen Tote. Täglich wurden Hunderte von Verstorbenen weggebracht, oft blieben sie auch tagelang zwischen den Lebenden liegen. Die Kranken mussten ebenso wie die Gesunden in völlig unzureichenden Pferdestallbaracken hausen.“ Er hätte alles unternommen um die katastrophalen sanitären Verhältnisse zu verbessern.

Andererseits entwarf Wirths (wie Albert Speer und viele andere Nazis auch) abenteuerliche Rechtfertigungsstrategien, zu denen unter anderem Bedrohungsszenarien mit der Gestapo („Nun sollte ich selbst im KZ eingeliefert oder erschossen werden, wenn nicht anders, dann hinterrücks.“) gehörten, auch, dass er noch im November 1944 wegen Unterstützung der Widerstandsbewegung angeklagt worden sei. Sein Resümee: „Es ist sicher nicht überheblich, wenn ich heute ausspreche, dass es wohl mein Verdienst ist, wenn in Europa heute Juden überhaupt noch am Leben sind.“

Der Lebenslauf von Eduard Wirths, in seiner Selbstdarstellung der „gute Mensch von Auschwitz“, gibt hinreichend Veranlassung für weitere Forschungen inklusive seiner Jenaer und Thüringer Zeit, für die die Londoner Akten ein weiterer wichtiger Baustein sein dürften.