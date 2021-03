Re-Start zu Ostern: FC Carl Zeiss Jena bleibt skeptisch

Chris Förster (rechts) – hier mir Trainer Dirk Kunert – glaubt nicht an einen schnellen Restart mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen.

Berlin. Nach dem Einlenken des Landes Berlin in Sachen Regionalliga folgt die Ernüchterung. Nach dem abgesagten Testspiel gegen Chemie Leipzig kommt für den FC Carl Zeiss nun der Test nach dem Test.

Dem Lichtblick folgte die Ernüchterung: Dass die Regionalliga, wie vom Nordostdeutschen Fußball-Verband vorgesehen, am Osterwochenende (3./4. April) den Spielbetrieb wieder aufnimmt, bleibt ungewiss. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog