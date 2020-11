Die Gastronomie zählt in dem bis Ende November veranschlagten Lockdown als besonders gebeutelte Branche. Fragen an einen Betroffenen: Heiko Krabbes, Inhaber der Restauration „Stilbruch“ in der Wagnergasse.

Wie geht es Ihnen nach einer Woche Lockdown – und nutzen Sie die Möglichkeit des Verkaufs über die Straße?

Der Kopf ist noch bei allen oben. Es gibt auch in solchen Zeiten etwas zu tun; zum Beispiel lasse ich gerade neu Fliesen legen in der Küche. Und ja, wir bieten an allen Samstagen und Sonntagen das Corona-Frühstück für zwei Personen und hausgemachtes Gulasch an – aber nur per E-Mail-Bestellung bis 15 Uhr am Vortag.

Wie haben die Mitarbeiter auf den neuerlichen Lockdown reagiert?

Relativ entspannt. Sie wussten ja, dass das Damoklesschwert über uns schwebt. Und ich kann sagen: Sie haben Vertrauen in die Redlichkeit der Politik und deren Ankündigung, dass es bei einem Monat Schließung bleibt.

Jenas Amtsärztin hat gerade der raumluftbedingten Schließung von Gaststätten Nachdruck gegeben. Doch reißt die Kritik nicht ab, dass zu wenig differenziert worden sei. Wie sehen Sie das?

Mit der Differenzierung – das stimmt. Wir sind zum Beispiel mit unserer Technik in der Lage, innerhalb von einer Stunde 14-fach den kompletten Raumluftwechsel sicherzustellen. Überprüfbar! Frische Luft wird angesaugt und dabei erwärmt; die alte verbrauchte Luft wird abgesaugt. Ich will aber auch sagen: Wenn ich es schaffen würde, da eine Extrawurst zu bekommen, hätte ich in dieser Situation keine Freude dran. Ich habe ja sogar eine Umzäunung für die Außenbewirtschaftung herstellen lassen: Edelstahlgestelle in Form von Parallelogrammen entsprechend der Schräge der Gasse. Das wird dann mit Planen bespannt. Umsonst war das aber nun nicht. Es ist auch im nächsten Jahr verwendbar.