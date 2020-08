Richtfest gefeiert am Jenaer Johannisplatz

Jena. Bauen in einem schwierigen Umfeld: Am Johannisplatz 17 entsteht ein Sechsgeschosser für Gastronomie und Wohnen.

Architekt Christoph Geisenheyner weiß: Wer am Eingang der Jenaer Kneipenmeile baut, baut in einem schwierigen Umfeld. Das Gebäude zwischen Johannisplatz und Heinrichsberg ist nur knapp 7 Meter breit und grenzt je 23 Meter lang an die Nachbargebäude. Zwischen Platz und Straße liegt ein Höhenunterschied von 5 Metern. Am Mittwoch wurde das Richtfest gefeiert.