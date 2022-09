Richtfest in Jena-Zwätzen: Drei Dinge braucht der Mann!

Jena. Beim Richtfest für 80 neue Wohnungen wurde Bauherr Jürgen Drösel philosophisch. Welche Pläne der Unternehmer noch verfolgt

Jetzt wird’s philosophisch: Im hohen Norden Jenas wurde am Freitag Richtfest für 80 neue Wohnungen gefeiert. Der Rosenheimer Unternehmer Jürgen Drösel ließ Biertischgarnituren aufbauen, bestellte Grillgut und lud auch die Nachbarn ein. Dann kam er auch schon auf die drei wichtigen Dinge im Leben eines Bauunternehmers zu sprechen: „Gerne bauen, pünktlich Rechnungen bezahlen und mit niemandem Ärger haben.“ So viel Erkenntnis passt in das Gebiet, das wegen der Straßennamen auch den Beinamen „Philosophenviertel“ trägt.

Die 2-, 3-, und 4-Zimmerwohnungen sollen Anfang nächsten Jahres fertiggestellt sein. Sie werden abweichend von den ursprünglichen Plänen nicht verkauft, sondern vom Unternehmen selbst vermietet. Ein Drittel der Wohnungen ist bereits weg. Wie zu erfahren war, gehen vor allem 2-Raum-Wohnungen gut. Oft sind es ältere Menschen aus Jena und Umgebung, die sich verkleinern wollen – die ein Haus haben, und denen die Last des Unterhalts im Alter zu groß wird.

Blick auf das westlichste Gebäude im neue Viertel an der Lindenallee. Foto: Thomas Beier

Zum Erstaunen einiger Gäste war kein Vertreter der Stadtverwaltung an die Lindenallee gekommen. Also hielt sich Jürgen Drösel an Kerstin Rietz, die er noch von früher kannte. Die vor einem Jahr als Leiterin des Fachdienstes für Stadtplanung in den Ruhestand verabschiedete Frau hatte als Privatperson eine Einladung erhalten. Sie wollte sehen, was aus dem Bauvorhaben geworden ist, um das die Wellen beim ersten Pläneschmieden sehr hoch schlugen. Eine projektbezogene Koordinierungsgruppe mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Bürgerschaft und Grundstückseigentümer hat schließlich einen Rahmenplan entwickelt, dessen Umsetzung sich, wie Rietz jetzt fand, gut in die Lage am Stadtrat einfügt.

Die Zufahrt zum durch Tiefgaragen unterkellerten Gebäudekomplex liegt an der neuen Joachim-Darjes-Straße, die an der Leibnizstraße abzweigt. Joachim Georg Darjes (1714-1791) war Philosoph, Theologe und Aufklärer sowie Universitätslehrer an der Uni Jena.

Jürgen Drösels weitere Pläne sind der Bau von 53 Wohnungen „Am Oelste“ (Fertigstellung im Sommer 2023), sechs Doppelhäuser und ein Dreispänner. Etwa 100 weitere Wohnungen sollen in Richtung zum Autohaus Fischer entstehen. Der Bauunternehmer rief in seiner kurzen Rede Kerstin Rietz noch zu, dass er auf eine Baugenehmigung hofft von der Stadt. Sie sagte mit Augenzwinkern zu, sich zu kümmern.