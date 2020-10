Rot übersehen: Autos stoßen am Jenaer Eisenbahndamm zusammen

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Eisenbahndamm/Fischergasse sind am Samstagmittag zwei Personen verletzt worden. Ein 47-jähriger Mann aus Jena fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem VW die Stadtrodaer Straße stadteinwärts und überquerte die Kreuzung in Richtung Fischergasse. Dabei missachtete er die rote Ampel.

Der VW stieß gegen einen Mercedes, der von links kommend die Kreuzung in Richtung Am Eisenbahndamm überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mercedes um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf insgesamt 10000 Euro geschätzt. Der 24-jährige Mercedes-Fahrer und die 38-jährige Beifahrerin des VW wurden leicht verletzt. Die Kreuzung musste wegen der Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden, die Feuerwehr reinigte die Straße.