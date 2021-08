Rückkehr der HNO an den Gründungsort Jena

Jena. Fachärzte tagen im Jenaer Volkshaus

Etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die Vereinigung Mitteldeutscher Hals-Nasen-Ohrenärzte zu ihrem Kongress in Jena, wo die Fachvereinigung vor 30 Jahren gegründet wurde. Sie treffen sich am 3. und 4. September im zum Tagungszentrum umgebauten Volkshaus, um sich über die aktuellen Entwicklungen in ihrem Fachgebiet auszutauschen. Unter anderem geht es um Neuerungen bei der Hörgeräteversorgung.