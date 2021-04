Saale-Holzland-Kreis will Schulen vorerst geöffnet lassen

Nach knapp einer Woche Schulbetrieb nach den Osterferien und der Möglichkeit von Schnelltests in Schulen hat der Corona-Krisenstab des Saale-Holzland-Kreises am Donnerstag die Lage neu beurteilt.

Saale-Holzland-Kreis. Landratsamt arbeitet an neuer Allgemeinverfügung und will sich an Entscheidungen des Bundes orientieren

Nach knapp einer Woche Schulbetrieb nach den Osterferien und der Möglichkeit von Schnelltests in Schulen hat der Corona-Krisenstab des Saale-Holzland-Kreises am Donnerstag die Lage neu beurteilt. Festzustellen sei, dass derzeit trotz Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten und der vom Land verantworteten Schnelltest-Strategie das Infektionsgeschehen in diesen Bereichen nicht sprunghaft angestiegen ist, teilt das Landratsamt mit.

Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

In den vergangenen Tagen lag die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis relativ konstant um die 250. Allerdings sei auch hier – entsprechend dem deutschlandweiten Trend – mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Damit der Saale-Holzland-Kreis rechtzeitig auf eine derartige Entwicklung reagieren kann, werde momentan eine neue Allgemeinverfügung – unter anderem zum Schulbetrieb – erarbeitet. Eine Schließung der Schulen im Landkreis komme nach derzeitiger Einschätzung aber nicht vor dem 26. April in Betracht.

Der Krisenstab lege bei der weiteren Beobachtung der Lage im Landkreis das Augenmerk insbesondere auf regionale Infektionsgeschehen, die Auslastung der Intensivstationen und die Schwere von Erkrankungen und werde in Abhängigkeit davon über weitere Maßnahmen entscheiden.

Bekanntlich plane der Bund aktuell eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Sollte dieses in der derzeitigen Form in Kraft treten, wären Schulen bereits zu schließen, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurde. Mit dem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wird frühestens Ende nächster Woche gerechnet. Das Bundeskabinett hat deshalb am Dienstag Ergänzungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, die der Bundesregierung vorübergehend mehr Durchgriffsrechte verschaffen.

Der Bundestag muss zustimmen, auch der Bundesrat kommt noch zum Zug.