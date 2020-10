Saale-Holzland: Porstendorfer Kita wegen Corona-Fall geschlossen

Die Kindertagesstätte „Waldwichtel“ in Porstendorf (Saale-Holzland-Kreis) bleibt bis Ende Oktober wegen einer Corona-Infektion geschlossen. Ein Kind wurde positiv getestet, sagt eine Sprecherin des Landratsamtes. 35 Kontaktpersonen, darunter auch die Erzieherinnen, wurden unter Quarantäne gesetzt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das Kind war symptomatisch, weshalb die Eltern den Arzt aufsuchten, der einen Schnelltest machte, sagt Bürgermeister Günter Zingel auf Nachfrage. Da die Kindertagesstätte mit 30 Plätzen relativ klein ist und eine räumliche Trennung der Gruppen auch wegen des einen Waschraumes unmöglich ist, müsse die gesamte Einrichtung bis zum 30. Oktober geschlossen bleiben.

Im Saale-Holzland-Kreis sind am Mittwoch insgesamt sieben Neuinfizierte bekannt geworden. Drei Personen hatten Kontakt zur bereits bekannten Corona-Fällen. Zudem steckten sich zwei Männer – einer aus dem südlichen Kreisgebiet sowie einer as dem östlichen Landkreis – mit Covid-19 an, heißt es vom Landratsamt. In einem Unternehmen wurde zudem eine Frau aus dem östlichen Kreisgebiet positiv getestet.

Der Saale-Holzland-Kreis will noch am Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung bekannt geben, da die kritische Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurde.

Der Kreis zählt jetzt 53 aktive Corona-Fälle, davon werden 8 Personen stationär behandelt. 256 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. 168 Personen nutzen aktuell das Online-Portal „Digitalvisite“, um ihren Gesundheitszustand mitzuteilen.