Saaletalzwerge lernen mit Klara Karotte im Kindergarten in Dorndorf-Steudnitz

Wenn die Saaletalzwerge ihre Frühstücksboxen aus dem Rucksack holen, dann liegen bei manchem Kind auch mal ein Schokoriegel oder Kekse auf dem Teller. „Allerdings sind das Ausnahmen, die meisten Eltern packen ihren Kindern schon etwas Gesundes in die Brotbüchse“, sagt Simone Helm, die Leiterin des Kindergartens in Dorndorf-Steudnitz. Das Thema gesunde Ernährung spielt in ihrer Einrichtung, die sich auch dem Konzept des bewegungsfreundlichen Kindergartens verschrieben hat, seit langem eine wichtige Rolle. Eltern werden mit verschiedenen Aktionen dafür sensibilisiert.

Im Kindergarten Saaletalzwerge in Dorndorf-Steudnitz werden Bewegung und gesunde Ernährung groß geschrieben. Dazu passt der neue Abenteuer-Spielplatz im Garten, der ganz ohne Geld von der Stadt, nur mit Spenden von Eltern und Partnern gebaut werden konnte. Foto: Angelika Schimmel

Damit künftig die Saaletalzwerge dabei selbst noch besser Bescheid wissen, haben sich die Erzieherinnen Partner gesucht, die den Kindergarten in Sachen gesunde Ernährung beraten und unterstützen könnten. Im örtlichen Rewe-Markt und dessen Leiter Robert Heß, in Klara Karotte, Anna Apfel, Gustav Gurke, Pepe Paprika und Bodo Banane haben sie diese gefunden. Der junge Marktleiter hatte am Dienstag nicht nur die zwei Obst- und drei Gemüsezwerge mit in den Kindergarten gebracht, sondern auch Kisten voller Äpfel, Orangen, Paprika und Gurken. Außerdem zwei Fachfrauen von Expika, die mit den Kindern den Workshop zur gesunden Ernährung durchführten. Sie nahmen die Kinder mit auf eine multimediale Reise in den Garten, wo Salat gepflanzt und Kirschen geerntet werden konnten, sie spielten und sangen mit den Kindern, und immer drehte sich alles darum, was es heißt, sich gesund zu ernähren. Dass das gar nicht so schwer ist, und man auch gar nicht auf alles Süße verzichten muss, das lernten Emma, Alexander, Paul, Heidi und die anderen schnell. „Schon fünf kleine Kinderhände voll Gemüse und Obst am Tag reichen, damit wir fit und gesund bleiben“, berichteten sie stolz. Entsprechend eifrig packten sie am Ende auch Äpfel, Weintrauben, Paprikaschoten und mehr in eine „gesunde“ Essen-Tüten, die sie mit nach Hause nehmen durften. „Wir denken, dass die Kinder ihren Eltern jetzt auch genauer sagen werden, was sie in ihre Frühstücksbox gepackt haben wollen“, sagte Simone Helm.

Sie hoffte, dass da zum Beispiel keine der neuerdings so beliebten Quetschbeutel mit Fruchtpüree mehr dabei sind. „Viele Eltern ersetzen den Apfel oder die Banane beim Frühstück neuerdings durch solches Fruchtmus, offenbar ohne zu wissen, das dieses alles andere als gesund ist. „Da ist extrem viel Zucker drin und extrem schädlich ist auch die Art und Weise, wie dieser Fruchtpüree von den Kindern ausgesaugt wird. Dadurch bleiben Zucker und Fruchtsäure nämlich besonders lange im Mund und zwischen den Zähnen“, erklärt sie. Und das hat Folgen: Immer mehr Kindergartenkindern haben – nicht nur bei den Saaletalzwergen – Karies. Das hatte auch jüngst der Besuch der Amtszahnärztin in Dorndorf-Steudnitz ergeben. Die war mit ihrem Team zur großen Prophylaxe-Zahnputz-Aktion gekommen. Seitdem steht im Foyer des Kindergartens ein großer Tisch mit Lieblingsspeisen der Knirpse: Gummibärchen, diverse Schokoriegel, eine Flasche Ketchup, Frucht-Quetschies und vieles mehr. Zwar sind es nur Bilder der kleinen Dinge für den Hunger zwischendurch, doch die haben es in sich. Unter ihnen liegen in Tüten verpackt genau so viele Zuckerwürfel, wie auch in den Lebensmitteln und Süßwaren verarbeitet sind. „Da sind nicht nur unsere Kinder erstaunt, wie viel Zucker in Gummitieren, Fruchtsaftgetränken oder Ketchup enthalten ist, sondern auch manche Eltern erschrocken“, hat Simone Helm beobachtet, die auf einen langfristigen Lernprozess bei den Eltern hofft.