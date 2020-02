Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sabine fällt Bäume im Holzland meist einzeln

Sabine hat es am zweiten Februar-Wochenende ordentlich krachen lassen. Der Orkansturm fegte mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 80 bis 90 Kilometern pro Stunde über Thüringen und fällte dabei so manchen stattlichen Baum. 185.000 Festmeter Schadholz haben die Revierförster in ganz Thüringen in den letzten Tagen bei ihren Rundgängen ermittelt.

In Baden-Württemberg zehn Mal mehr Bäume als in Thüringen gefällt Das sei zwar eine ganze Menge Holz, jedoch bei weitem nicht zu vergleichen mit den Schäden, die Orkan Kyrill im Jahr 2007 hinterlassen hatte, sagte Horst Sproßmann, in der Zentrale von Thüringenforst für die Presse zuständig, auf Nachfrage unserer Zeitung. Weiter im Süden und Westen seien die Schäden dramatischer, in Baden-Württemberg beispielsweise brachte es Sabine beispielsweise auf 1,8 Millionen Festmeter Schadholz. „Wir sind diesmal mit einem blauen Auge davongekommen“, lautete sein Urteil. Dem können auch die Forstleute im Saale-Holzland zustimmen. „Rund 30.000 Hektar Wald gehören zum Forstamt Jena/Saale-Holzland-Kreis, und wir haben dort jetzt neu etwa 11.000 Festmeter Schadholz liegen, verursacht von Sabine“, erklärt Sascha Burkhardt aus dem Forstamtsbüro in Stadtroda. „Seit Friederike im Januar 2018 über uns hinwegbrauste, haben wir in unseren Wäldern jede Menge offene Kanten, da hat jeder neue Sturm reichlich Angriffsflächen“, erklärte Burkhardt. Anders als damals Friederike habe Sabine jetzt jedoch nicht großflächige Schäden hinterlassen, sondern in den Wäldern hier und da eher Einzelbäume gefällt. Das mache es für die Waldbesitzer und Revierförster nicht einfacher. Sie müssten jeden Winkel ihres Verantwortungsbereiches ablaufen und nach umgeknickten oder umgestürzten Bäumen absuchen. Mühsame Suche nach Schadholz im Holzland Auch Paul Erpel, verantwortlich für den Wald rund um Waldeck, und Henry Kaiser aus dem Nachbarrevier Ascherhütte waren in den letzten Tagen viel zu Fuß unterwegs und haben mit Luchsaugen den Wald nach neuem Schadholz gesucht. „Das war sehr aufwändig“, räumt Paul Erpel ein, der rund um Waldeck über alle Eigentumsformen vom Staatsforst bis zum Privatwald etwa 800 Festmeter Sturmholz ermittelt hat. Dazu komme noch einiges an stehendem Holz vom letzten Jahr, für das keine Abnehmer gefunden wurden. Im Januar 2018 hatte Friederike die Wälder bei Hermsdorf schon sehr gelichtet, jetzt hat Sabine erneut zahlreiche Bäume gefällt. Foto: Angelika Schimmel „Bei mir sind 700 bis 1000 Festmeter Schadholz neu dazugekommen“, berichtete Henry Kaiser. Zu 80 Prozent seien Fichten- und zu 20 Prozent Kiefernbestände betroffen. „Unsere Wälder sind inzwischen so licht, dass die Bäume bei Sturm sehr ausladend schwanken können und so leichter brechen oder entwurzelt werden“, erklärte er. Die heißen, trockenen Sommer der letzten beiden Jahre hätten die Situation der Bäume zudem verschlechtert. „Wir beobachten, dass sogar die Kiefern absterben, weil ihnen das Wasser fehlt“, sagte Kaiser. Unter anhaltender Trockenheit reißen ihre Wurzeln und die Standfestigkeit der Bäume ist nicht mehr gegeben. Dass seine jüngsten Schützlinge mit den veränderten Klimabedingungen im Holzland besser zurechtkommen, hofft Henry Kaiser. „Wir haben in die Löcher in den Wäldern 5000 Weißtannen gepflanzt. Die brauchen zwar lange, bis sie aus dem Unkraut herausgewachsen sind, doch dann gedeihen sie hoffentlich gut und sind resistenter gegen Trockenheit“, erklärte er. Holzmarkt ist schlecht wie nie zuvor Nicht nur das Auffinden der von Sabine „gefällten“ Bäume gestaltet sich derzeit schwierig, sondern auch die Abfuhr des Holzes aus dem Wald. „Firmen, die Schadholz aufarbeiten und abfahren, sind gut ausgelastet, sie haben überall noch mit dem Käferholz aus dem letzten Jahr zu tun. Jetzt einzelne Bäume aus dem Wald zu holen, daran haben sie kein großes Interesse, schließlich werden sie nach Holzmenge bezahlt und nicht fürs Rumfahren“, sagte Henry Kaiser. Noch schwieriger sei es jedoch, das geborgene Holz zu verkaufen. „Bei uns liegen immer noch jede Menge Stämme gestapelt, die wir als Industrieschichtholz an Sägewerke verkauft haben“, berichtete er. Deren eigene Lagerflächen seien jedoch voll, so dass sie „unsere Waldwege als Lagerplatz nutzen“. Das könnte für den stehenden Wald böse Konsequenzen haben. „Solange noch Rinde an den Stämmen ist, finden sich dort Borkenkäfer in allen Entwicklungsstadien, als Ei, als Raupe oder Puppe und Käfer“, erläuterte Anna Maria Grund, die als Revierförsterin rund um St. Gangloff Verantwortung trägt. Noch sei etwas Zeit, doch je nach Witterung müsse man Mitte März, Anfang April mit dem ersten Schwarmflug der Borkenkäfer rechnen. Bis dahin sollte also das alte und das neue Schadholz aus dem Wald geräumt und abtransportiert sein. Doch die Forstleute können es kaum verkaufen. „Der Holzmarkt ist so schlecht, wie ich es in 32 Jahren noch nicht erlebt habe“, gestand Kaiser.