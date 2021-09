Sanitäter in Jena mit Messer bedroht – Angreifer in Psychiatrie eingeliefert

Jena. In Jena sind Sanitäter während eines Rettungseinsatzes von einem 31-Jährigen mit einem Messer bedroht worden.

Am Samstagabend hat in Jena ein 31 Jahre alter, polizeibekannter Mann mit einem Küchenmesser Sanitäter bedroht, die sich gerade in einem Rettungseinsatz befanden.

Nach Angaben der Polizei gilt der Mann als psychisch auffällig. Er konnte in der Nähe gestellt werden und anschließend in die Psychiatrie eingeliefert. Verletzt wurde niemand.

