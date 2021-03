Schätze sind zurück in Dornburg

An seinen nachweislichen Stammplatz in der Diele des Renaissanceschlosses von Dornburg ist ein großformatiges Gemälde zurückgekehrt. Das Rokoko-Gemälde zeigt eine Szene aus Molières Ballettkomödie "Psiché" und ist bereits in den Inventarlisten von 1874 für das Renaissanceschloss überliefert. Ein historisches Foto aus den 1920er Jahren zeigt das Bild in der oberen Diele des Renaissanceschlosses neben dem Kamin. Später wurde es von Dornburg nach Weimar gebracht und hing dort mehrere Jahrzehnte im Depot. Nun haben Restauratoren der Klassik-Stiftung Weimar das Gemälde mit seinem geschnitzten Rahmen restauriert und wieder nach Dornburg gebracht.

Ebenfalls im Renaissanceschloss zu bestaunen ist demnächst wieder ein goldenes Studienobjekt des Universalgelehrten Goethe. Dieser hatte sich während seines mehrwöchigen Aufenthalts auf den Dornburger Schlössern 1828 ein außergewöhnliches Goldnugget aus Russland schicken lassen, um an ihm seine mineralogischen Studien fortzusetzen. Das goldene Studienobjekt brachte respektable 12,5 Kilogramm auf die Waage. In Dornburg ausgestellt ist allerdings nur der Gipsabguss des Originals. Doch auch dieser ist nach seinem Aufenthalt in der Restaurierungswerkstatt ein sehenswertes Objekt in Goethes "Bergstube".

Wenn es die Pandemielage zulässt, beginnt die Museumssaison in den Dornburger Schlössern regulär am

1. April, am Donnerstag vor Ostern.