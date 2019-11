Schkölener: Supermarkt nicht ohne Hilfe

Schkölen. Paulus Nettelnstroths Engagement hält Einkaufsmarkt in der Stadt – Von dort erwartet er mehr Engagement

Es ist der Abend vor der jüngsten Stadtratssitzung Ende Oktober. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt. Schnell noch in den Supermarkt, ehe die Sitzung losgeht. Ein Happen zum Kauen, etwas zu Trinken. Zu dieser Zeit müssen die Leute vor der Kasse warten, die Nachfrage ist hoch. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass der Nahkauf-Supermarkt in Schkölen überhaupt dort ist, wo er jetzt ist. Unser Leser Erwin Ponert hat unserer Zeitung deshalb geschrieben. Als 2015 Angebote verschwunden seien, „entstanden bei den Bürgern der Einheitsgemeinde, die nicht mobil waren, erhebliche Probleme bei der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs.“ Zu dieser Zeit habe sich für das Problem in der Politik vor Ort niemand interessiert.