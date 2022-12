FC Carl Zeiss Jena zeigt Reaktion: 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg

Die Thüringer präsentieren sich gegenüber der 0:4-Klatsche beim Chemnitzer FC beim SV Babelsberg verbessert und dürfen spät jubeln. Das Spiel im Schnellcheck:

Fazit: Der FC Carl Zeiss Jena hat sich in der Fußball-Regionalliga nach der 0:4-Pleite beim Chemnitzer FC rehabilitiert. Am Samstagnachmittag kamen die Saalestädter zu einem späten 1:0-Erfolg beim SV Babelsberg 03.

Die Anfangsphase im bitterkalten Karl-Liebknecht-Stadion ging klar an die Thüringer. Sie hatten mehr Ballbesitz und das Spielgeschehen spielte sich fast ausschließlich in der Babelsberger Hälfte ab. Gute Gelegenheiten gegen die gut gestaffelten Filmstädter waren aber Mangelware.

In der 16. Minute hatte Vasileios Dedidis dann die erste echte Chance der Begegnung und er hätte Jena eigentlich in Führung bringen müssen. Nach einer schönen Kombination über Maximilian Krauß und dem begnadigten Pasqual Verkamp stand er ganz allein vor Babelsberg-Keeper Luis Klatte, schoss aber deutlich über das Tor. Auf der Gegenseite verfehlte Rudolf Ndualu knapp das Zeiss-Tor (19. Minute). Der Ex-Jenaer Tino Schmidt hatte die erste Chance der Gastgeber eingeleitet.

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena feiert Auswärtssieg Jena erzielt 1:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg. Die Bilder des Spiels: Foto: Thomas Corbus



Thüringer zeigten deutliche Reaktion

Und bei winterlichen Temperaturen ging es munter weiter im „Kar-Lie“, wie die Brandenburger ihr Stadion nennen. Diesmal kam Jonathan Muiomo nach Dedidis-Flanke völlig alleingelassen zum Kopfball. Doch verfehlte er das Gehäuse der Gastgeber ein ganzes Stück (21.). Trotzdem zeigten die Thüringer nach dem Mutlos-Auftritt in Chemnitz und der Kritik von Trainer Henning Bürger eine deutliche Reaktion. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Gastgeber aber immer besser in die Partie, so dass das 0:0 zur Pause in Ordnung ging.

Beide Trainer vertrauten auch zu Beginn der zweiten Halbzeit auf ihre Startaufstellungen. Eine kuriose Szene gab es bei einem vermeintlichen Jenaer Konter in der 50. Minute, als Vasileios Dedidis unbedrängt im Rasen hängenblieb und hinfiel. Hätte er auf den startenden Krauß querlegen können, wäre dieser allein aufs Tor der Hausherren zugelaufen.

Diesmal erwischte Babelsberg aber den besseren Start, schnürte die Jenaer phasenweise im eigenen Strafraum ein. Die Gastgeber störten jetzt deutlich aggressiver.

Die Gäste hatten sichtlich Probleme, ihre spielerische Linie aus den ersten 45 Minuten wiederzufinden und Glück, dass Babelsberg vor 2859 Zuschauern wenig aus seiner Überlegenheit machte.

Beide Mannschaften hofften in der Schlussphase auf den Lucky Punch. Und der gelang dem FC Carl Zeiss, als Krauß nach einem seiner zahlreichen Dribblings einfach mal humorlos abzog und den späten Siegtreffer erzielte (87.).

Tor: 0:1 Krauß (87.).

Aufstellungen:

Bei den Jenaern fehlten gegenüber dem Chemnitzspiel der verletzte Stammkeeper Kevin Kunz (Knieprellung) und Ogulcan Tezel (Bänderriss) sowie kurzfristig auch Kapitän Bastian Strietzel (Magen-Darm-Infekt), so dass Trainer Henning Bürger seine Mannschaft kräftig umbauen musste. Zudem rückte Vasileios Dedidis für Max Grimm ins Sturmzentrum.

SV Babelsberg 03: Klatte – Wegener, Sietan, Danko, Wilton – Gladrow (85. Gencel) – Ndualu (83. N’gatie), Schmidt (63. Iraqi), Rausch, Steinborn (63. Cakmak) – Nattermann.

FC Carl Zeiss Jena: A. Dedidis – Gipson, Lange, Halili, Hoppe – Lämmel – Krauß, Muiomo (80. Rosner), Petermann, Verkamp –V. Dedidis (66. Grimm).

Ausgangslage:

Beide Mannschaften hatten am vorherigen Spieltag empfindliche Niederlagen kassiert. Die Babelsberger 2:6 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt, die Jenaer 0:4 beim Chemnitzer FC. Deswegen wollten sowohl der Siebente aus der Filmstadt als auch der Neunte aus Jena wieder in die Erfolgsspur finden.

Vergleich in der Vorsaison:

Die beiden Spiele in der vorherigen Spielzeit gingen an den FC Carl Zeiss. In Babelsberg gewannen die Thüringer 2:0, zuhause mit 1:0.

WM-Boykott:

Dazu riefen die Jena Fans auch in Babelsberg aus. Sie verhüllten ihren Block schwarz und hielten entsprechende Transparente hoch. Auch in der Halbzeit wurden Banner gehisst, auch im Babelsberger Block.

Das nächste Spiel:

Wird für die Jenaer nicht leichter. Am kommenden Samstag empfangen sie Lok Leipzig ab 14 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld zum Traditionsduell.

Angebot vom FC Erzgebirge Aue? Klare Aussage des FC Carl Zeiss Jena zu René Klingbeil