Schneller Stopp an der Autobahn für Schnelltests

Nur ein kurzer Stopp gleich an der Autobahnausfahrt Jena-Zentrum ist jetzt für einen Corona-Schnelltest nötig. Dann kann die Fahrt gleich weitergehen - zur Buga nach Erfurt oder in den Waldzoo nach Gera. Barbara Seifert gehörte zu den ersten Kunden, die sich am Eröffnungstag am Mittwoch auf dem Parkplatz beim Baumarkt Hornbach testen ließen.