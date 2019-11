Bildung Schnuppertag an der Regelschule in Dorndorf-Steudnitz

Schnuppertag an der Regelschule in Dorndorf-Steudnitz

Schon mal Probesitzen im Klassenzimmer einer 5. Klasse, sich bei Experimenten im Physik- oder Chemiekabinett ausprobieren oder im Geografieraum eine Reise um die ganze Welt antreten – all das ist am Freitag, 15. November, möglich in der Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“ in Dorndorf-Steudnitz. Die lädt von der ersten bis zur sechsten Stunde alle Grundschüler der 4. Klassen zu einem Schnuppertag ein.

Lehrer und Schüler der achten Klasse betreuen die Grundschüler dabei, zeigen ihnen, welche Möglichkeiten für musisch, sportlich und künstlerisch begabte Kinder die Schule bieten. Schülerlotsen begleiten die kleinen Gäste den ganzen Tag und helfen ihnen dabei, sich im Schulhaus zurechtzufinden.

Die Chemielehrer laden zur Liveshow ein

Am Nachmittag von 13.30 bis 16 Uhr sind für Eltern, Großeltern, Kooperationspartner, Gemeindevertreter, Förderer, Ehemalige und interessierte Schüler die Türen weit geöffnet. Gestartet wird mit einem Programm der Schüler im Mehrzweckraum. Neben Präsentationen von Fachräumen, Projekten und Unterrichtsbeispielen kann experimentiert, gebastelt und vieles ausprobiert werden. Zudem findet eine Liveshow der Chemielehrer statt. Bei einer Schulhausbesichtigung können sich die Gäste über Neues in der Schule informieren.

Für das leibliche Wohl sei reichlich gesorgt. Am Verkaufsstand bietet der Schulförderverein unter anderem den neuen Schulkunstkalender 2020 zum Verkauf an und berichtet über seine Arbeit.