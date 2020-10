Schönheit hat ihren Preis in der Jenaer Dammstraße

Die Dammstraße in Wenigenjena: Pfützen, die sich an einem regnerischen Tag bilden, gelten als städtebaulicher Missstand. Nach der Sanierung soll auch die Entwässerung besser funktionieren.

Jena. Stadtverschönerung in Jena-Ost: Ortsteil will den separaten Gehweg retten - Pflasterung macht die Straße etwas lauter

Asphalt raus, Pflaster rein! So soll es beim Neubau der Dammstraße in Wenigenjena geschehen. Die Erneuerung des etwa 200 Meter langen Straßenabschnittes beschäftigt in den nächsten Tagen erneut die politischen Gremien. In der Nachbarschaft lösen die Pläne nicht unbedingt Begeisterung aus. Es fallen einige Parkplätze weg, die Straße wird lauter, und es braucht 1,2 Millionen Euro an öffentlichen Geldern, um 200 Meter „Dorfstraße“ zu bauen. Das ist viel Geld in Zeiten der Haushaltskrise.