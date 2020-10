Schönheitskur für Mildaer Schul-Container

Schüler der 13. Klasse der Freien Ganztagsschule Milda gestalteten zusammen mit Künstler Thomas Prochnow einen Container, in dem Bühnenequipment und andere Sachen für Schulveranstaltungen gelagert werden.

Im Dezember vergangenen Jahres kamen Schüler der Freien Ganztagsschule in Milda groß raus. Mit dem Musicalprojekt der Udo-Lindenberg-Stiftung begeisterten sie auf der Bühne des Deutschen Nationaltheaters. Für „Hinterm Horizont macht Schule“ war auch reichlich Requisiten und anderes Bühnenequipment notwendig, das anschließend einen Lagerort brauchte.

Die Autoservice Pumuckl GmbH aus Bucha stellte dafür kurzerhand einen Container bereit, der allerdings eine Verschönerungskur brauchte. „Der Container sah abgewirtschaftet aus und war verrostet“, sagt Katja Holburg, die als Kunstlehrerin weiß: Da lässt sich doch was machen.

Über das Projekt „Kulturagent*innen Thüringen“, eine landesgeförderte Maßnahme der Landesvereinigung für Kulturelle Jugendbildung, konnte der Geraer Künstler Thomas Prochnow gewonnen werden. Er unterstützte die Jugendlichen der 13. Klasse dabei, Motive auszuwählen, die den Container zieren sollen. Zuvor legte noch die Firma RS Korrosionsschutz Hand an per Sandstrahler, die Mitarbeiter brachten zudem eine Speziallackierung auf. Mit Farbeimern und Spraydose konnten schließlich die Motive, die 13 Schuljahre in Milda verbinden, aufgetragen werden.