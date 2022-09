Sechs Tipps für den Kindertag in Jena und dem Saale-Holzland

Jena. Von starken Rittern, dem Wunsch nach Frieden und einem Konzert für die ganze Familie: Welche Aktionen in Jena, Kahla und auf der Leuchtenburg auf Kinder warten

Ein fröhlicher Kindertag soll es werden: Das sind die Tipps für Jena und den Landkreis am Dienstag, 20. September.

1.10.15 Uhr „Kindheit um 1900, Treffpunkt im Foyer des Stadtmuseums Jena; ab 13.30 Uhr offenes Kinderatelier in der Museumswerkstatt in der Saalstraße 23: In der Kunstsammlung Jena gibt es zum ersten Mal die offene Museumswerkstatt, wo sich Kinder unter Anleitung des Jenaer Künstlers Ekkehard Engelmann kreativ austoben dürfen. Unter dem Motto „Freundeslinien“ beginnt am 20. September eine Veranstaltungsreihe, die einen Begegnungsort für alle Kinder herstellen soll. Gefördert wird sie durch das Projekt „Sonnenstunden“, das ukrainischen Kindern kostenfreie Teilnahme mit Hilfe einer Dolmetscherin ermöglicht.

2. 10 bis 18 Uhr, Imaginata, Löbstedter Straße 67: Am Weltkindertag lädt die Imaginata auf ihr Gelände ein, um Themen der Nachhaltigkeit und Umwelt Raum zu geben. Dabei möchten der Verein mit eigenen Aktionen auf die Projekte „Lebensraum Imaginata” und „H2-Well” aufmerksam machen.

3. 14 bis 18 Uhr, Rasenmühleninsel, Paradiespark Jena: Bei einer Rallye mit zehn Stationen können die teilnehmenden Kinder verschiedene Aufgaben und Fragen zum Thema „Kindheit braucht Frieden“ lösen und dabei ein Memoryspiel einsammeln. An über 30 Ständen gibt es viele Aktionen, ein Bühnenprogramm rundet den Tag ab.

4. 11 Uhr, Volkshaus Jena: Das kleine und große Publikum ab fünf Jahren kann sich beim Familienkonzert der Jenaer Philharmonie auf eine spannende musikalische Erzählung um Merle, den Amselprinz und den Traumtauscher freuen.

5. Ab 10 Uhr, Leuchtenburg Seitenroda: Starke Ritter stehen im Mittelpunkt, insgesamt viermal – um 11, 13, 15 und 17 Uhr – treten die Ritter im Burghof der Leuchtenburg auf. Zwischendrin gibt es Gelegenheit, die Leuchtenburg zu erkunden. Von 10 bis 16 Uhr können Kinder Burgamulette gestalten.

6. Ab 11 Uhr, Freibad Kahla: Die Stadt bietet Spiel und Spaß für die ganze Familie an. Zum Programm gehören Autogrammstunde mit Spielerinnen und Spielern des FC Carl Zeiss Jena, Street Soccer, Torwandschießen, Hundevorführung, Kinderschminken, Hüpfburg und vieles mehr. Für die Musik sorgen „Acki & Mick“ mit Smoking Joe.