Seitenroda lädt ein zum Wunschkonzert aus der Schellackzeit

Seitenroda. Mit Salontenor Daniel Malheur aus Berlin beschließt der Spielmannshof Seitenroda seine Konzertsaison 2022

„Lass mich dein Badewasser schlürfen!“ Unter diesem Motto steht das Wunschkonzert mit Salontenor Daniel Malheur aus Berlin, das die Konzertsaison 2022 im Spielmannshof Seitenroda beschließen wird. „Monokel-Pop“ nennt der Interpret aus dem Berlin der Weimarer Republik das eigens für sich selbst erschaffene musikalische Genre augenzwinkernd. Gemeint ist damit eine einmalige Schellack-Platten-Karaoke-Show in der er live zu teilweise über 100 Jahre alten Orchesteraufnahmen singt.

Aus kleinen Programmheftchen können die Gäste ihre Lieblingsmelodien aussuchen und auf Zuruf den Salontenor zur Darbietung verleiten. Natürlich ist auch der Klassiker „Veronika, der Lenz ist da“ in seinem Repertoire, oder „Die Susi bläst das Saxophon“. Liebe, Lust und Laster sind die vorherrschenden Themen. Deswegen passt diese Show in das verruchte Ambiente von Absinthstube und Boutique Burlesque, also der Schattenseiten vom Spielmannshof.

Der Spielmannshof wird an diesem Abend für Stammgäste nicht mehr zu erkennen sein. Samtvorhänge, Pailletten und Kronleuchter verzaubern ihn in einen mondänen Salon. Das Publikum darf gespannt sein und sich auch selbst dem Anlass entsprechend mit Federboa, Zylinderhut, Paillettenstirnband, Frack oder Fransenkleid kleiden. Im Anschluss darf zu elektrisierenden Swingrythmen getanzt werden.

Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr, Spielmannshof Seitenroda; Einlass 19 Uhr, Tickets an der Abendkasse