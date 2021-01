Roland Schulz, der am 1. November 2020 in der Bürgelschen Straße von Dorndorf-Steudnitz die Hofbäckerei "Schlösserblick" eröffnet hatte, freut sich über zufriedene Kunden.Nach holprigem Start, die Kunden hatten in den ersten Tagen den Laden immer schnell leergekauft, läuft das Geschäft jetzt gut. Viel gefragt sind zurzeit Pfannkuchen.

Semmeln werden nicht alt in der Hofbäckerei in Dorndorf

Der Duft frisch gebackener Brötchen zieht kräftig in die Nase, wenn man die Tür zum kleinen Verkaufsraum der "Hofbäckerei Schlösserblick" in Dorndorf-Steunditz öffnet. Goldgelbe Doppelbrötchen wetteifern in der Auslage mit Sesam-, Kürbiskern- oder Kartoffelbrötchen um die Gunst des Kunden. Obendrüber runde Landbrote aus Natursauerteig, daneben Kastenbrote mit Körnern oder aus Roggenmehl gebacken. Auch am Nachmittag bekommt man hier noch frische Backwaren und Kuchen.

"Das Geschäft läuft gut, die Kunden sind zufrieden", sagt Konditormeister Roland Schulz. Die Schwierigkeiten gleich nach der Eröffnung der Bäckerei im November seien überwunden. "Da haben uns die Kunden regelrecht überrannt, haben den Laden binnen kurzer Zeit leer gekauft. Mit einer solchen Resonanz hatten wir nicht gerechnet", erinnert sich Schulz. Dass er die täglichen Öffnungszeiten reduzierte, weil das personell nicht zu stemmen war, hatte die Kundschaft verärgert. Das habe sich geklärt, "die Kunden in Dorndorf sind wirklich freundlich, wir bekommen viele positive Rückmeldungen", sagt Schulz jetzt. Er hat einen Bäcker einstellen können und steht auch selbst im neuen Geschäft hinter der Theke. (AS)