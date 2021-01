Senioren rund um Dornburg-Camburg bekommen Post aus Rathaus

Wer in den Gemeinden der VG Dornburg-Camburg wohnt und sich gegen Covid-19 impfen lassen will, muss einiges an Wegstrecke in Kauf nehmen. Impfzentren in Jena, Gera und Pößneck arbeiten seit 13. Januar, weitere im Waldklinikum Eisenberg, in der Stadthalle Apolda, im Jenaer Volksbad und in der Geraer Tollerstraße sollen schrittweise ab 3. Februar öffnen.