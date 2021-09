Sicher mit dem Rad im Jenaer Verkehr

Jena. Bunte Familienfahrraddemo am Weltkindertag in Jena

„Kidical Mass“ nennt sich die bunte Familienfahrraddemo, die sich am Weltkindertag, Montag, 20. September, vom Jenaer Holzmarkt aus in Bewegung setzt. Damit verbunden ist die Vision, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können. Die Kidical Mass führt durch die Jenaer Innenstadt und endet beim Kinderfest am Sportforum. Es wird eine angemeldete Versammlung sein, sodass Kinder jeden Alters gut geschützt auf der Straße fahren dürfen.

Montag, 20. September, 15 Uhr, Holzmarkt

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.