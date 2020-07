Ehrenurkunde von IHK übergeben von Andreas Wolf (links) an Christian Burkhardt, Katrin Burkhardt und Joachim Burkhardt Katrins Schmucklädchen wird 25 Jahre alt mit Firmengründerin Katrin Burkhardt Aufnahmen entstanden im Burgau-Park

Jena. Katrin Burkhardt seit 25 Jahren als Schmuckhändlerin in Jena erfolgreich

Silberjubiläum im Goldgeschäft

Eine Ehrenurkunde von der Industrie- und Handelskammer gab es für die Inhaber von „Katrin’s Schmucklädchen“. Andreas Wolf von der IHK überreichte das Dokument anlässlich des 25-jährigen Firmenbestehens.

Wenn die Firmengründerin Katrin Burkhardt (54) auf das Jahr 1995 zurückblickt, erkennt man in ihrem Gesicht ein Lächeln. „Es war der richtige Schritt. Eigentlich wollte ich ein Geschäft mit Bekleidung eröffnen. Mein Mann hatte mich überredet, in den Juwelier-Bereich, in Uhren und Schmuck einzusteigen.“

Am 11. Mai 1995, das war ein Donnerstag, eröffnete sie in der Bachstraße ihren ersten Laden für Uhren und Schmuck. 30 Quadratmeter klein war das Geschäft. Eine halbe Million D-Mark wurde investiert. 1998 kam ein zweites Geschäft dazu im Burgaupark, knapp 76 Quadratmeter. Zwei Jahre später zog sie von der Bachstraße in den Löbdergraben. Beide Läden gibt es heute noch. „Es gibt auch keine Überlegungen, daran etwas zu ändern“, sagte die 54-Jährige.

Geändert hat sich die Geschäftsführung. Seit April 2018 führt Sohn Christian (33), ein gelernter Goldschmied, die Geschicke. Mutter Katrin arbeitet weiter mit. „Das ist ein Teil meines Lebens geworden. Ich habe hier viel Herzblut hinein gesteckt. Ich kann nicht von jetzt auf nachher aufhören“, sagte sie. Ihr Mann Joachim würde sich wünschen, dass „meine Frau etwas loslassen würde. Es fällt ihr aber sehr schwer.“

Vor zehn Jahren erlebte Katrin Burkhardt eine Schrecksekunde: In den Laden im Burgaupark wurde eingebrochen. Die Täter waren keine Laien. Sie stiegen über das Dach ein. Sie hatten es nur auf das Gold abgesehen.

Zum umfangreichen Sortiment gehören auch 1500 Modelle von Trau-Ringen. „Wir hatten schon viele bekannte Personen bei uns, auch aus Erfurt, die sich für ihre Hochzeit bei uns einen passenden Ring ausgesucht haben. Namen darf ich nicht verraten. Diskretion ist das oberste Gebot“, sagte Katrin Burkhardt.

Dass der Apostroph im Firmennamen eigentlich nicht korrekt ist, ist übrigens kein Schreibfehler. „Wir lieben nun mal den Unterschied. Deshalb auch der Haken vor dem S“, sagte Joachim Burkhardt.