So kommen Bedürftige kostenfrei an FFP2-Maske für Nahverkehr in Jena

Jena. Im Nahverkehr ist das Tragen einer FFP2-Maske nun vorgeschrieben. So hilft der Jenaer Nahverkehr Bedürftigen, die Gesetzesnorm zu erfüllen.

Bedürftige mit Jenabonus erhalten von der Nahverkehrsgesellschaft kostenfrei FFP2-Masken gestellt. Wie Unternehmenssprecherin Anja Tautenhahn unserer Zeitung mitteilte, werden diese beim Kauf der vergünstigten Jenabonus-Tickets im Servicecenter in der Holzmarkt-Passage mit ausgegeben. Es sei auch kein negativer Corona-Test notwendig, um das Servicecenter zu besuchen, sagt die Sprecherin.

Somit werde sichergestellt, dass auch Bedürftige der neuen Regelung des Infektionsschutzgesetzes nachkommen können. Dieses verlangt, dass Fahrgäste in Bus, Straßenbahn, Eisenbahn und Taxi eine FFP2-Maske tragen. Äquivalent werden laut Bundesgesundheitsministerium Modelle der Normen KN95 und N95 akzeptiert. Die Regelung greift, sobald der Inzidenzwert von 100, also 100 Corona-Fälle gerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, an drei Tagen in Folge überschritten ist. In Jena liegt die Inzidenz schon längere Zeit über 100.

Kapazitätsvorschriften werden eingehalten

Zudem sollen die Nahverkehrsbetriebe dem Infektionsschutzgesetz zufolge anstreben, dass die Fahrzeuge maximal mit der Hälfte der Maximalkapazität belegt sind. Tautenhahn verweist darauf, dass in der Corona-Pandemie die Fahrgastzahlen bundesweit im Nahverkehr deutlich zurückgegangen sind – schon allein deshalb, weil viele Menschen zu Hause arbeiten. Eine Überprüfung der Belegung in Bus und Bahn in Jena ergab, dass im Zeitraum vom 19. bis 26. April nur bei vier von 2400 Fahrten die Hälfte der Kapazität leicht überschritten war. Änderung wie eine Verdichtung der Linientakte seien aufgrund dieser Auswertung nicht geplant.

Bei Friseur und Fußpflege ebenfalls FFP2-Maske nötig

Die zuvor in Nahverkehrsmitteln erlaubten OP-Masken werden weiterhin als Mund-Nasen-Bedeckung bei Einkäufen akzeptiert. Wer den Friseur oder die Fußpflege besuchen will, braucht neben einem negativen Corona-Test nun auch eine FFP2-Maske. Das gilt auch in Nah- und Fernverkehrszügen. Auch die Erfurter Bahn, die auf vielen Linien in Ostthüringen fährt, hat Sorgen: Die Fahrgeldeinnahmen sind deutlich gesunken.

Thüringer Gesundheitsministerium bestätigt: Keine OP-Masken mehr im Nahverkehr erlaubt

