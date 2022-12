So sehen die neuen Kommunikationszentren für Forscher in Jena aus

Jena. In Jena entstehen Begegnungsorte der Forschung. Einreichungen zum Architektenwettbewerb werden ausgestellt. Baubeginn 2023

Kommunikation und Begegnung sind wesentliche Bestandteile von Wissenschaft. Die Diskussion der Forschenden untereinander, mit Wirtschaft und Gesellschaft schafft neue Perspektiven – und damit Innovation. Um dies im Jenaer Wissenschaftsnetzwerk noch besser umzusetzen, entstehen zwei Kommunikationszentren: das „Forum“ in der Innenstadt neben dem Universitätshauptgebäude und der „Focus“ auf dem Beutenberg-Campus.

Entwurf der Gestaltung des Kommunikationszentrums FORUM am Universitätshauptgebäude. Foto: BAYER ARCHITEKTEN, Nürnberg mit WGF Objekt Landschaftsarchitekten GmbH, Nürnbergvat

Wie die Zentren aussehen werden, zeigt eine Ausstellung der Architekturentwürfe vom 12. bis 23. Dezember im Abbe-Zentrum am Beutenberg. Doch nicht nur die Siegerentwürfe sind dort zu sehen, sondern alle Einreichungen zum Realisierungswettbewerb der Neubauten.

Möglich wird die Realisierung der Bauten vor allem durch eine Förderung der Carl-Zeiss-Stiftung in Höhe von 18,4 Millionen Euro. Baubeginn wird im kommenden Frühjahr sein, bis Ende 2025 sollen die Neubauten vollendet werden.

Das Kommunikationszentrum Forum am Universitätshauptgebäude wird nach den Plänen von Bayer Architekten Nürnberg mit WGF Objekt Landschaftsarchitekten GmbH Nürnberg umgesetzt. Das Konsortium errang den ersten Preis unter 19 Wettbewerbseinreichungen. Die Jury lobt die schlüssige Einbindung des Nürnberger Entwurfs in das städtebauliche Umfeld zwischen Hauptgebäude, Inselplatz und dem Anbau an das Griesbachsche Haus, in dem Schiller seine Antrittsvorlesung hielt. Die einfache und präzise Gebäudekubatur wird durch ein regelmäßiges Raster strukturiert, welches sich an der verglasten Längsfassade abbildet. Die Transparenz, die Ein- und Ausblicke in und aus dem Gebäude zulässt, setzt gekonnt den Wunsch nach Kommunikation und Offenheit in Szene.

Das Kommunikationszentrum Focus wird an zentraler Stelle des Beutenberg-Campus nach den Plänen von Code Unique Architekten GmbH Dresden mit RSP Freiraum GmbH Dresden errichtet.

Dieser Entscheidung ging eine lange Diskussion voraus, da die Jury aus den 13 eingereichten Entwürfen neben der Dresdner Bewerbungsgemeinschaft auch die EM2N Architekten Berlin GmbH Zürich/Berlin mit impuls°Landschaftsarchitektur Facius PartGmbB Jena für realisierungs- und siegesfähig hielt. Beide Entwürfe sind ebenso wie die anderen elf in der Ausstellung zu sehen. Überzeugt hat die Jury beim Entwurf von Code Unique die markante städtebauliche Setzung, die sich sehr gut in das Campusnetz einfügt. Das Sockelplateau in Beton wird mit einem leichten, scheinbar schwebenden, transparenten Baukörper darüber kontrastiert. Die gewählte Kombination aus regenwasserspeichernder und verdunstender Dachbegrünung mit Photovoltaikanlagen trägt zeitgemäß den Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung und ist gleichermaßen gestalterisch gut integriert.

Bis zum Baubeginn im kommenden Jahr müssen die Entwürfe noch ein wenig überarbeitet werden. Dennoch bietet die Ausstellung schon jetzt einen Blick in das Stadt- und Beutenbergbild der Zukunft – und der vielen vorgeschlagenen architektonischen Alternativen.

Öffentliche Preisverleihung am Dienstag, 20. Dezember, 18 Uhr, mit Vorstellung der prämierten Arbeiten im Abbe-Zentrum Beutenberg;

Öffnungszeiten:

Montag, 12. Dezember, ab 14 Uhr; 13.-23. Dezember, Mo-Fr 8-17 Uhr, Abbe-Zentrum Beutenberg, Hans-Knöll-Straße 1, der Eintritt ist frei.