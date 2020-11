So wirkt sich die Corona-Pandemie bei Jenoptik in Jena aus

Die Corona-Pandemie führt zu einem schwächeren Geschäftsergebnis der Jenoptik AG. Kombiniert mit der Verunsicherung in der Automobilindustrie und einer schwächeren Entwicklung in Teilen der Luftfahrtbranche und der Medizintechnik steht unterm Strich ein Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, teilte der in Jena ansässige Technologiekonzern am Dienstag mit. Der Überblick zur aktuellen Corona-Lage in Thüringen kostenfrei in unserem Liveblog.

Gute Geschäfte in Halbleiterindustrie und mit öffentlichen Auftraggebern

Laut Jenoptik waren die Geschäfte mit öffentlichen Auftraggebern sowie mit der Halbleiterausrüstungsindustrie nicht oder nur im geringen Umfang von der Pandemie betroffen und verzeichneten sogar Zuwächse. Die Division Licht und Produktion hingegen wurde durch die Entwicklung in der Automobilindustrie stark beeinflusst.

Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 176,1 Millionen Euro zwar über jenem der Vorquartale. Der bisherige Gesamtumsatz von 505 Millionen Euro bedeutet aber einen Rückgang von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging unter Berücksichtigung der Akquisitionen von 59,1 Millionen Euro auf 39,6 Millionen Euro zurück.

Auftragseingang deutlich geringer

Im Zeitraum Januar bis September 2020 verringerte sich der Auftragseingang aufgrund der Corona-bedingt schwächeren ersten Jahreshälfte auf 510,9 Millionen Euro, im Vorjahr waren es bereinigt um neue Firmen 558,7 Millionen Euro. „Wie avisiert hat sich der Auftragseingang von Jenoptik im dritten Quartal auf Vorjahresniveau stabilisiert. Auch die Ergebnisqualität hat sich im Zeitraum Juli bis September gegenüber den Vorquartalen 2020 spürbar verbessert, dies stimmt uns für die kommenden Monate zuversichtlich“, sagt Vorstandschef Stefan Traeger.

Diese Prognose gibt der Vorstand fürs Gesamtjahr

Aufgrund der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und weiterer einschneidender Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 ohne die Neuakquisition Trioptics gerechnet einen Umsatz in einer Spanne von 730 bis 750 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10 bis 13 Prozent im Vergleich zum bereinigten Vorjahr entspräche.

Inklusive des Umsatzbeitrages von Trioptics in Höhe von rund 25 Millionen Euro erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2020 ein Umsatz in einer Spanne von bis 755 bis 775 Millionen Euro. Der Jahresgewinn ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen soll in der Größenordnung zwischen 110 und 120 Millionen Euro liegen. „Unsere Maßnahmen zur Struktur- und Portfolioanpassung sollen ab 2021 zu einer Beschleunigung des Wachstums und einer Verbesserung der Profitabilität von Jenoptik beitragen“, sagt Traeger.